L'administration Plante sabre dans le budget des arrondissements, s'inquiète Ensemble Montréal

MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Lors d'une conférence de presse mercredi matin, les maires(se) d'Ensemble Montréal ont dénoncé des coupes à venir dans le budget des arrondissements. De la main gauche, l'administration Plante a décidé de sabrer dans les transferts centraux qui leur sont octroyés. De la main droite, elle leur ajoute des coûts exorbitants à assumer en raison du renouvellement des conventions collectives. Pour compenser le manque à gagner, les arrondissements seront forcés d'augmenter considérablement leurs taxes locales ou de réduire les services aux citoyens tels que les heures des installations sportives et culturelles.

« Malgré l'inflation, les infrastructures désuètes, les hausses des coûts de rémunération et la masse salariale grandissante, Projet Montréal a choisi une formule one size fits all : couper partout, dans tous les arrondissements. Les 19 arrondissements vont devoir faire des acrobaties olympiques pour maintenir les services », s'inquiète Christine Black, mairesse de Montréal-Nord.

L'Opposition officielle souligne que l'administration Plante devrait d'abord réexaminer ses propres dépenses avant de piger dans la poche des arrondissements. Depuis son arrivée au pouvoir, les effectifs de la ville-centre ont bondi de 2 115 années-personnes comparativement à une hausse de 692 années-personnes pour l'ensemble des arrondissements. Durant la même période, les dépenses des services centraux ont grimpé de 41 %, contre 24 % pour les arrondissements.

« Ces coupes ne visent pas à améliorer les services à la population à la ville-centre, mais à financer les dépenses extravagantes de l'administration Plante. Les arrondissements ne peuvent pas subir ces abus. Non seulement on assure les services de proximité, mais on a fait notre part », déplore Laurent Desbois, maire d'Outremont et vice-président de la commission sur les finances et l'administration.

Les transferts centraux devraient également être augmentés pour couvrir les charges supplémentaires résultant de nouvelles conventions collectives et être indexés annuellement à l'inflation, avec un minimum de 2 %.

Rappelons qu'Ensemble Montréal sonne l'alarme depuis deux ans entourant le sous-financement des arrondissements, qui doivent régulièrement puiser dans leurs réserves pour équilibrer leur budget, et les répercussions sur la population.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements : Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278