MONTRÉAL, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que le printemps cogne à nos portes, Ensemble Montréal presse la Ville de Montréal d'allouer un fonds récurrent à la prévention des inondations. Malgré des demandes répétées de la part de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, la ville-centre continue de n'identifier aucune somme et aucun échéancier en ce sens dans son budget et programme décennal d'immobilisations 2022-2031, laissant les résidents à eux-mêmes.

« Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'inondations cette année que ça n'arrivera plus jamais. L'administration a deux choix : soit elle investit pour protéger les résidents, soit elle débourse pour réparer les dommages. Le calcul est simple et il est bien moins dispendieux de se procurer des équipements que d'assumer le coût matériel et humain de centaines de résidences inondées », a souligné Dimitrios (Jim) Beis, maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro.

De la location de pompes à l'achat de 15 000 sacs de jute en passant par des matériaux pour ériger des barrières, un demi-million de dollars ont été investis par l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans la prévention des crues printanières depuis 2018. Les équipements se sont révélés efficaces pour limiter le nombre de résidences inondées. Alors que leur nombre s'élevait à plus de 900 en 2017, seulement 50 citoyens ont été touchés en 2019 malgré des crues tout aussi importantes.

Le maire rappelle toutefois que même si le matériel a permis de limiter les dégâts ces dernières années, la bataille n'est pas gagnée pour autant devant les répercussions des changements climatiques. Une résidence inondée sera toujours une résidence de trop. Pour Ensemble Montréal, la Ville de Montréal doit passer d'une logique de réaction à une logique de prévention, notamment en signant des ententes-cadres avec des fournisseurs pour l'achat et la location d'équipements et en proposant un plan d'action en collaboration avec le gouvernement du Québec pour pérenniser les mesures.

« De Saint-Lazare à Toronto, nous avons reçu une aide inestimable de la part des citoyens pour remplir des sacs de sable, mais aussi pour veiller à la sécurité des résidents qui voyaient leur vie s'écrouler. Il est essentiel que la Ville de Montréal et l'arrondissement travaillent ensemble pour prévenir les inondations et limiter la véritable destruction et le déchirement qu'elles causent », a souligné David Pouliot, qui fait partie de la surveillance communautaire des inondations depuis cinq ans à Pierrefonds-Roxboro.

« Chaque année, à l'arrivée du printemps, les victimes des inondations subissent la possibilité de revivre un cauchemar. Ayant été témoin d'innombrables tragédies déchirantes, j'ai appris que la clé de la réduction des risques réside dans la prévention. On ne peut pas répéter les mêmes erreurs et espérer un résultat différent. Encore moins lorsqu'on a des solutions éprouvées à portée de main, mais qu'on refuse de les mettre en œuvre », a ajouté Rene Leblanc, également bénévole-responsable lors des inondations de 2017 et 2019.

En somme, Ensemble Montréal appelle l'administration à arrêter de se cacher derrière la Loi sur la sécurité civile pour justifier l'absence d'investissements auprès des arrondissements situés en zone inondable.

« La réalité, c'est qu'il est trop tard lorsque la Ville de Montréal déclare l'état d'urgence… Le mal est fait ! Si la question du budget annuel est réglée, nous allons être capables de gérer les inondations avec l'expertise que nous avons développée. Les crues printanières ne sont pas seulement le problème de Pierrefonds-Roxboro, elles sont le problème de tous les arrondissements riverains », a conclu M. Beis.

