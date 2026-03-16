L'administration Martinez Ferrada se joint à la communauté irlandaise pour lancer les festivités de la Saint-Patrick

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada et des membres de la communauté irlandaise étaient réunis ce matin à l'hôtel de ville afin d'inviter toute la population montréalaise à participer au 201e défilé ainsi qu'à toutes les festivités entourant la fête de la Saint-Patrick.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous invitons toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à participer en grand nombre aux festivités de la Saint-Patrick. L'héritage irlandais est fort à Montréal et le défilé de la Saint-Patrick est une belle occasion de nous souvenir ensemble de notre histoire commune. Merci à l'équipe du comité organisateur des Sociétés irlandaises unies de Montréal et aux bénévoles qui en font un rendez-vous festif, coloré et chaleureux. Vous offrez à la métropole un bien beau cadeau », a déclaré le conseiller associé aux universités et à l'enseignement supérieur, au centre-ville et à la communauté anglophone au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Leslie Roberts.

« L'administration d'Ensemble Montréal est très engagée à faire de Montréal une ville dynamique et rayonnante où toutes les communautés contribuent à sa culture. La communauté irlandaise occupe une place très spéciale à Montréal en étant un des peuples fondateurs de notre métropole. Nous partageons une histoire riche, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous honorons cette grande tradition du défilé qui dure depuis plus de 200 ans », a ajouté le conseiller associé à la culture, à la diversité, à l'inclusion, aux relations avec les peuples autochtones et au vivre-ensemble au comité exécutif de la Ville de Montréal, M. Josué Corvil.

« Le défilé de la Saint-Patrick est l'une des traditions les plus chères à Montréal. Il rassemble des personnes de tous horizons pour célébrer la riche histoire et les importantes contributions de la communauté irlandaise à notre ville. Chaque année, le défilé remplit nos rues de musique, de couleurs et d'un esprit de rassemblement qui reflète le meilleur de Montréal. Nous sommes fiers d'accueillir à nouveau des milliers de spectateurs le 22 mars à 12 h pour célébrer cet événement historique et l'amitié durable entre la communauté irlandaise et les Montréalais et Montréalaises », a souligné le président des Sociétés irlandaises unies de Montréal (UIS), Lori Morrison.

L'empreinte d'un trèfle gravée dans l'esprit

Depuis 1833, les armoiries de Montréal affichent le trèfle en reconnaissance de la présence irlandaise. À la fin du XIXe siècle, et jusqu'en 1900, les Irlandaises et Irlandais forment le deuxième groupe ethnoculturel en importance à Montréal. Ils contribuent à l'industrialisation de la ville, aux grands chantiers de construction et à l'essor du mouvement syndical.

La communauté irlandaise a développé un réseau d'institutions et d'activités à découvrir dans le dossier du MEM - Centre des mémoires montréalaises, en cliquant ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]