L'administration Martinez Ferrada met les bouchées doubles pour que Montréal soit plus propre que jamais

MONTRÉAL, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada débutera, dès cette semaine, l'opération de grand ménage du printemps dans la métropole. Ce plan prévoit du jamais vu : des équipes plus nombreuses, dépêchées sur le terrain plus tôt qu'à l'habitude, et en action pour une période plus longue que par le passé.

Toutes les brigades de propreté seront à l'œuvre du 16 mars au 13 décembre 2026, une première à Montréal. Sous l'administration précédente, les brigades classiques entraient en fonction le 1er avril, et les brigades volantes, dont le rôle est d'appuyer les arrondissements selon leurs besoins spécifiques, entraient en service le 1er juin. Les brigades de propreté seront donc présentes sur le terrain 25 % plus longtemps, et s'ajouteront au travail réalisé par les équipes en arrondissement.

Plus d'appareils, mis en service plus rapidement

Pour accélérer les opérations, la Ville rend disponibles ses équipements utilisés pour le grand ménage du printemps plus tôt que les années précédentes. Ce sont près de 50 balais mécaniques qui seront dans les quartiers montréalais dès le 17 mars, soit le double qu'à la même période en 2025. Les camions arroseurs seront aussi mis en service le 17 mars prochain. Les remorques-citernes pour les lave-trottoirs ainsi que les aspirateurs de trottoirs seront tous en service d'ici le 1er avril.

Attention apportée à la propreté dans les campements

Pour la première fois, la brigade sociale, composée de cols bleus de l'arrondissement Ville-Marie, sera active dès la mi-avril afin de soutenir les arrondissements dans les enjeux de propreté associés aux campements et à la crise de l'itinérance.

Un budget de 2 M$ est consacré à cette brigade en 2026. Celle-ci interviendra régulièrement dans les arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, du Sud-Ouest, du Plateau‑Mont‑Royal, de Rosemont-La Petite‑Patrie, de Villeray-Saint‑Michel-Parc‑Extension, et sur demande ailleurs dans la Ville. D'autre part, le Protocole municipal de gestion des campements, dévoilé le mois dernier, guidera les interventions en matière de salubrité et de normes de sécurité à respecter.

Citations

« On a promis aux Montréalaises et Montréalais qu'on leur redonnerait une ville propre. C'était d'ailleurs un des six chantiers majeurs sur lesquels on voulait agir rapidement. Aujourd'hui, ce qu'on annonce, c'est qu'il n'y aura jamais eu autant de brigades de propreté et de machinerie pour le grand ménage si tôt dans l'année, et pour une période aussi longue. C'est majeur. Les citoyennes et citoyens vont voir la différence très rapidement. »

- Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance

« Le printemps est toujours un moment clé pour la propreté de notre ville. On se donne les moyens cette année pour mieux accompagner la transition vers l'été et la saison des terrasses. Ces efforts sont menés en étroite collaboration avec les équipes des arrondissements pour donner un coup d'élan commun aux opérations de propreté et soutenir l'ensemble des opérations qui s'intensifient à cette période de l'année. »

- Luis Miranda, responsable de la propreté et des services à la population au comité exécutif de la Ville de Montréal

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]