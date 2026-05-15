L'administration Martinez Ferrada annonce un financement récurrent de 1 M$ pour soutenir les communautés LGBTQ2IA+

MONTRÉAL, le 15 mai 2026 /CNW/ - À l'approche de la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, l'administration Martinez Ferrada annonce la mise en place d'un financement récurrent de 1 M$ pour soutenir des initiatives destinées aux communautés LGBTQ2IA+.

Cet investissement permettra de mettre en œuvre un nouveau programme de soutien financier pluriannuel pour la période 2026-2029, qui sera déployé par l'administration municipale. Cette initiative vise à offrir plus de prévisibilité aux organismes œuvrant auprès des communautés LGBTQ2IA+ et à soutenir des initiatives qui leur sont directement destinées. Le lancement du programme, intitulé Voix et actions LGBTQ2IA+, aura lieu au cours des prochaines semaines.

Afin d'appuyer un nombre diversifié d'organismes tout en assurant un impact significatif pour chacun d'eux, le financement pourra aller jusqu'à 100 000 $ par année par projet. Ce programme s'articulera autour de trois axes complémentaires soit :

favoriser le soutien et les services directs aux communautés LGBTQ2IA+;

lutter contre les discriminations fondées sur l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre;

encourager le pouvoir d'agir des personnes et des communautés LGBTQ2IA+.

Notons que cette initiative découle d'une analyse des besoins du milieu à laquelle a contribué le Conseil québécois LGBT, ainsi que d'échanges avec plusieurs partenaires engagés auprès des communautés LGBTQ2IA+.

« En instaurant un financement récurrent et structurant, on envoie un message clair : les organismes qui soutiennent les communautés LGBTQ2IA+ peuvent compter sur un appui stable et prévisible. Ce programme reconnaît leur rôle essentiel et nous permet d'agir concrètement pour bâtir une ville où chaque personne se sent respectée et en sécurité », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Il y a des besoins concrets, notamment pour les services de première ligne. En soutenant des projets qui agissent sur le terrain et qui s'attaquent à la discrimination, nous démontrons que nous sommes là pour les communautés LGBTQ2IA+ et que nous voulons rendre les milieux de vie plus justes et plus inclusifs », a souligné le responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Langevin.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 438 308-6893; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]