Grand retour des Patrouilles bleue et verte : Montréal fait la promotion de solutions locales pour relever les défis environnementaux

MONTRÉAL, le 14 mai 2026 /CNW/ - Ce printemps, les Patrouilles bleue et verte reprennent du service à Montréal pour accompagner les citoyennes et citoyens pour adopter des gestes concrets pour mieux gérer l'eau et les déchets. En 2026, elles mettront l'accent sur l'importance de jeter la bonne matière dans le bon bac, au bon moment. Elles sensibiliseront également la population à l'importance d'utiliser l'eau de façon responsable, rappelleront ce que l'on peut jeter ou non à la toilette pour protéger le réseau d'égout et offriront de bons conseils pour traverser les vagues de chaleur en toute sécurité.

La Patrouille bleue : des solutions concrètes, à la portée de tous, pour mieux gérer l'eau

Véritables ambassadeurs sur le terrain, les jeunes de la patrouille vont à la rencontre des citoyennes et citoyens et des milieux de vie pour promouvoir des gestes concrets en faveur de l'économie de l'eau. Au cours du mois de mai, la Patrouille bleue sillonne les arrondissements et visitera les CPE pour rappeler les bonnes pratiques, à l'intérieur comme à l'extérieur des domiciles.

Équipements à faible débit d'eau, distribution de pastilles de détection des fuites pour la toilette, arrosage responsable, réglementation sur l'usage de l'eau : chaque intervention vise des économies d'eau réelles et durables. Soutenue par un financement de plus de 69 0000 $, la Patrouille bleue a déjà sensibilisé plus de 130 000 personnes et continue de faire la différence, une conversation à la fois.

La Patrouille verte : cinq priorités pour agir près de chez nous

Bien trier ses déchets, respect des horaires de collectes, ruelles vertes, sensibilisation aux impacts des vagues de chaleur et saines habitudes de vie : la Patrouille agit sur quatre priorités clés pour accélérer la transition socioécologique.

Montréal accorde 68 700 $ au Regroupement des écoquartiers pour le déploiement de la Patrouille verte, une escouade terrain qui va à la rencontre des Montréalaises et des Montréalais dans 18 arrondissements et cinq villes liées, rejoignant plus de 70 900 personnes.

« En soutenant les Patrouilles bleue et verte, notre administration affirme que la propreté de nos quartiers est une priorité. On mise sur des actions concrètes qui permettent aux citoyennes et citoyens de mettre en place des solutions à leur portée, au quotidien. Ces initiatives contribuent à préserver nos ressources, à protéger la biodiversité et à améliorer durablement la qualité de vie à Montréal. »

Gabrielle Rousseau-Bélanger, responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attaché de presse - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893, [email protected] ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]