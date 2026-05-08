/R E P R I S E --Avis aux médias - Inauguration du Centre de services animaliers de Proanima/

MONTRÉAL, le 7 mai 2026 /CNW/ - La Ville de Montréal et l'organisme Proanima invitent les médias à un événement de presse pour inaugurer le nouveau Centre de services animaliers.

Le responsable de la propreté et des services aux citoyens, Luis Miranda, la responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, Gabrielle Rousseau-Bélanger, la directrice générale de Proanima, Anny Kirouac, et la directrice générale de la Société de prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA de Montréal), Sylvie Bourbonnière, prendront la parole lors de cet événement.

À noter qu'une séance de breffage technique destinée aux médias précédera la conférence de presse. Cette rencontre sera animée par le Dr Vincent Paradis, directeur de médecine de refuge de l'organisme Proanima. Une visite du Centre avec prise d'images aura lieu pour les médias au terme de la conférence de presse.

Date : Le 8 mai 2026

Heure : Breffage technique 8 h 30

Conférence de presse 9 h 15

Visite du Centre par les médias 10 h

Le lieu de la conférence de presse et du breffage technique sera transmis aux journalistes accrédités qui auront confirmé leur présence à l'adresse [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]