L'administration Martinez Ferrada agit pour sortir les gens de la rue et mettre fin à la crise de l'itinérance

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada annonce qu'elle financera l'organisme L'Anonyme pour que celui-ci puisse venir en aide aux personnes en situation d'itinérance vivant dans les campements de la rue Notre-Dame afin de les sortir de la rue. Pour y arriver, l'organisme mettra sur pied une équipe dédiée à l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance.

Agir concrètement pour mettre fin à la crise

Grâce à un lien de confiance déjà établi, L'Anonyme vient faciliter la relation entre les personnes en situation d'itinérance et les différents acteurs qui sont appelés à intervenir sur les lieux, comme les cols bleus. Cette mesure permettra de rediriger ces gens vers des ressources qui les aideront à se loger et permettra, entre-temps, d'assurer une meilleure sécurité sur les lieux.

Cette équipe d'accompagnement sera constituée de quatre intervenantes ou intervenants à temps complet, financée à la hauteur de 412 000 $. Leur rôle consistera notamment à contribuer à la sécurité et à la propreté du terrain occupé sur Notre-Dame, en collaboration avec les personnes qui y vivent. L'objectif est également de diminuer les tensions dans le quartier en favorisant un partage équitable de l'espace public.

Les intervenantes et intervenants accompagneront également celles et ceux qui vivent avec des enjeux d'accumulation d'objets et feront le pont avec les cols bleus chargés du nettoyage de la friche.

Brigade sociale : des cols bleus mieux formés pour intervenir dans les campements

Comme il en a été fait mention la semaine dernière, l'administration Martinez Ferrada prévoit également une enveloppe annuelle de plus de 2 M$ par an, pour les quatre prochaines années, afin de former des cols bleus appelés à intervenir avec une sensibilité accrue dans les campements ou sur leurs abords.

Ces employés de la Ville ne feront pas d'intervention psychosociale, mais accompagneront et soutiendront les équipes de cols bleus qui nettoient les campements. Ils seront davantage sensibilisés et dotés d'équipements spécialisés, notamment de camions adaptés au ramassage en contexte d'itinérance.

Plus d'argent pour intervenir en itinérance

Le Programme d'intervention dans les milieux d'itinérance (PIMI) constitue la base des actions déployées par la Ville en matière de cohabitation sociale. Plusieurs initiatives déjà actives sur le terrain sont soutenues afin de renforcer leur portée et d'assurer une présence plus constante auprès des personnes en situation d'itinérance.

Ces projets, comme Création collective - Cirque Hors-piste, Vers Elles ou La Marie Debout par exemple, contribuent à améliorer la cohabitation dans les quartiers en offrant un accompagnement adapté aux réalités vécues par les jeunes et les femmes en situation d'itinérance. L'objectif est de soutenir ce réseau d'intervention qui permet, jour après jour, de maintenir des milieux plus sécuritaires, plus humains et plus inclusifs pour toutes et tous.

Citations

« La nouvelle de ce matin est un triste rappel. Pour sortir les gens de la rue, il faut agir rapidement et tous ensemble. La Ville, les organismes communautaires, Québec et Ottawa. Il faut les accompagner dans la dignité et le respect. Les organismes communautaires et les équipes de cols bleus spécialisés viennent soutenir l'arrondissement dans ce travail. On va collaborer avec L'Anonyme pour que ces gens soient dirigés vers des solutions jusqu'à ce qu'on les aide à se sortir de la rue », a indiqué la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Sur le terrain, ce qui fait vraiment la différence, c'est le lien humain. Quand on prend le temps de connaître les gens, de jaser avec eux, ça change tout. On veut que la friche soit un endroit plus propre et plus sécuritaire pour tout le monde. C'est ça, travailler la cohabitation sociale : être là, s'adapter et trouver des solutions avec les parties prenantes déjà en place afin d'assurer cette transition vers le logement », a déclaré Benoit Langevin, responsable du développement social et de la cohabitation au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« On entend et on comprend les gens de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en ce qui concerne la friche Notre-Dame. C'est pourquoi nos équipes sont déjà sur le terrain chaque jour. Le déploiement de l'équipe sur la friche Notre-Dame va faire une différence concrète dans le secteur. Notre objectif est clair : maintenir des espaces publics propres, sécuritaires et accessibles, tout en agissant avec respect et dignité envers les personnes en situation d'itinérance », a ajouté Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected] ; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]