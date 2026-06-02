L'administration Martinez Ferrada agit concrètement pour mieux protéger la population des inondations pluviales

MONTRÉAL, le 2 juin 2026 /CNW/ - Face à la multiplication des épisodes de pluies intenses et à leurs impacts croissants, l'administration Martinez Ferrada passe à l'action et déploie des mesures concrètes pour mieux protéger la population, renforcer les infrastructures municipales et soutenir les ménages vulnérables.

Un investissement majeur pour renforcer les infrastructures

Dans cette optique, le comité exécutif de la Ville a autorisé l'octroi d'un contrat de plus de 68,6 M$ pour construire l'ouvrage de rétention Saint-Jacques dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Ce nouvel ouvrage de rétention pourra accueillir jusqu'à 15 millions de litres d'eau pluviale et sanitaire. Le bassin souterrain permettra, à terme, de réduire le risque d'inondation pour la population du secteur, mais également de réduire d'environ 20 % la quantité d'eau débordée au fleuve lors de fortes pluies.

Équivalant à environ six piscines olympiques, cet ouvrage s'inscrit dans les objectifs de la Stratégie montréalaise de l'eau 2025-2034. Les travaux débuteront en juin 2026 et se termineront à l'hiver 2028.

« Ce projet constitue une pièce maîtresse de notre Stratégie montréalaise de l'eau. Les épisodes de pluies extrêmes se multiplient et mettent nos infrastructures à l'épreuve. Avec l'ouvrage de rétention Saint‑Jacques, nous augmentons concrètement notre capacité d'absorption et agissons directement pour mieux protéger les citoyennes et citoyens, mieux gérer les débordements et réduire les risques d'inondation », a déclaré Alan DeSousa, responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal.

Des aménagements innovants pour une ville résiliente

L'Administration mise aussi sur des solutions innovantes d'aménagement urbain pour mieux gérer les eaux pluviales. L'arrondissement de Saint-Léonard vient tout juste de compléter la création du parc éponge Coubertin. Cet aménagement pourra absorber les eaux de pluie avant qu'elles ne soient redirigées vers le réseau d'égout. L'arrondissement a aussi ajouté de petits bassins de rétention d'eau sous les trottoirs de la rue de Belmont, en plus de procéder à des modifications réglementaires d'urbanisme, telles que le rehaussement des contrepentes de garage déjà existantes.

En parallèle, l'Administration fait avancer des projets structurants, dont le collecteur Langelier, avec des études préliminaires qui débuteront prochainement et des séances d'information prévues pour les populations concernées.

« Le parc éponge Coubertin est un excellent exemple des aménagements que réalise l'arrondissement pour rendre le territoire plus résilient face aux fortes pluies. Ces initiatives s'inscrivent dans une approche complémentaire aux démarches en cours concernant le collecteur Langelier. Je me réjouis que la Ville de Montréal ait récemment confirmé les études entourant ce projet structurant, qui demeure une solution importante pour nos citoyennes et citoyens. Il s'agit d'une avancée significative dans la planification de cette infrastructure stratégique », a souligné le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Dominic Perri.

Un soutien financier renforcé pour les propriétaires

Le programme RénoPlex a été bonifié de 2 M$, portant l'enveloppe du programme à 10,3 M$ pour 2026. L'objectif est de mieux répondre aux enjeux d'inondation liés aux fortes pluies et à la hausse des coûts des travaux. Les principales bonifications proposées au programme permettent notamment l'ajout aux résidences de nouvelles mesures de protection, comme les batardeaux métalliques.

Cette somme s'ajoute au fonds de réserve d'urgence de 2 M$ créé par l'Administration en début d'année 2026 dans le but de mieux soutenir les interventions lors d'événements météorologiques extrêmes.

« Depuis déjà plusieurs années, nous sommes confrontés aux effets des changements climatiques, qui font en sorte que nous vivons de plus en plus souvent des épisodes de pluie laissant de grandes quantités d'eau en peu de temps. Nous donnons ainsi aux propriétaires les moyens d'agir. En bonifiant RénoPlex, nous rendons les travaux de protection plus accessibles et nous aidons concrètement les citoyennes et citoyens à mieux se préparer aux inondations », a expliqué la responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts au comité exécutif de la Ville de Montréal, Gabrielle Rousseau-Bélanger.

Une approche globale pour prévenir et réduire les risques

Au-delà des grands projets, l'administration Martinez Ferrada déploie une approche globale visant à prévenir les inondations et à limiter leurs impacts. La Ville intensifie ses efforts de sensibilisation auprès de la population, offre un accompagnement technique pour réduire les risques à la source et facilite l'accès à des ressources pratiques. Consultez la page montreal.ca « Comment protéger son bâtiment face aux fortes pluies » pour plus de détails et de recommandations.

Sur le terrain, des services d'inspection et d'accompagnement de proximité sont proposés, notamment lors d'épisodes de fortes pluies, afin de prévenir les refoulements d'égouts. Une attention particulière est accordée aux secteurs les plus vulnérables, où les interventions sont adaptées aux réalités locales.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617, [email protected] ; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]