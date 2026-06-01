Le parc du Mont-Royal fête 150 ans de nature, de culture et de rencontres

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Véritable poumon vert de la métropole, le parc du Mont-Royal célèbre cette année ses 150 ans. Pour souligner cet anniversaire emblématique, la Ville de Montréal et ses partenaires, ainsi que l'autrice et comédienne Christine Beaulieu, qui agit à titre de porte‑parole officielle, invitent la population à découvrir une programmation spéciale de plus de 70 activités célébrant la nature, la culture et les histoires qui façonnent la montagne.

Un héritage commun

Lieu de nature, de culture et de rencontres, le mont Royal occupe une place unique dans la vie et l'imaginaire collectif montréalais. À la fois refuge urbain et repère collectif, il fait partie du quotidien et des parcours de vie de nombreuses générations. Site patrimonial depuis 2005, il bénéficie d'une protection légale durable, qui encadre les aménagements, tout en préservant ses paysages, sa biodiversité et son caractère unique.

« Le mont Royal fait partie de mon quotidien, de mes repères, de ce qui me calme et me rend heureuse. C'est avec fierté que je m'y associe. Sa protection est essentielle au bien-être des Montréalais.es. »

- Christine Beaulieu, autrice et comédienne, porte-parole officielle du 150e anniversaire du parc du Mont-Royal

Une programmation foisonnante

Portée par la Ville de Montréal, en collaboration avec plus de 25 partenaires, la programmation diversifiée met en valeur la richesse naturelle, culturelle et patrimoniale du mont Royal, tout en renforçant l'engagement collectif pour sa protection.

Au programme :

concert symphonique et performances artistiques,

expositions, conférences et parcours historiques,

randonnées guidées, circuits d'art public et yoga en plein air.

Quelques faits saillants :

Parcours d'art public et exposition et circuit numérique La Montagne au cœur de Montréal | En continu

Baladez‑vous au parc du Mont‑Royal et découvrez, au fil des sentiers, une vingtaine d'œuvres d'art public ainsi qu'une exposition en plein air qui retrace 150 ans d'histoire du parc du Mont‑Royal. Une cinquantaine d'images d'archives sont déployées, principalement au monument de sir George‑Étienne Cartier et au Lac-aux-Castors, ainsi que sur Google Maps. Produite et réalisée par le Musée McCord Stewart, grâce au soutien de Power Corporation du Canada en partenariat avec la Ville de Montréal et en collaboration avec Les Amis de la montagne. Gratuit, accès libre.

Pop Spirit | Samedi 6 juin 2026

Une occasion unique de participer à une séance de yoga de 150 minutes pour célébrer pour le 150e anniversaire du parc du Mont-Royal, sur le belvédère Kondiaronk, l'un des plus beaux points de vue sur la métropole. Gratuit, réservation obligatoire.

L'héritage de Frederick Law Olmsted : exploration de la valeur thérapeutique du mont Royal | Les dimanches 13 juin, 9 juillet et 17 octobre 2026, à 9 h 30

Une présentation du Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal en collaboration avec Les Amis de la montagne. Durée d'environ 3 h. Gratuit, réservation obligatoire.

De Maisonneuve au mont Royal | Samedi 13 juin de 10 h à 15 h

Une promenade animée par Dinu Bumbaru, directeur des programmes d'Héritage Montréal, autour de deux emblèmes de l'aventure montréalaise. Départ du parc Guido-Nincheri. Gratuit, réservation obligatoire.

La compagnie Marie Chouinard en Caravane | Samedi 18 juillet à 16 h

Onze danseurs et danseuses vous offrent, dans l'espace public, une expérience qui vous plonge dans les fondements de la danse, de la présence du corps et de la création. Gratuit, accès libre.

OM au pied du mont Royal | Mercredi 5 août 2026, dès 17 h

Dirigé par Yannick Nézet-Séguin, le concert au pied du mont Royal réunira 68 musiciennes et musiciens de l'Orchestre Métropolitain. Dès 17 h, le public est convié au Picnic symphonique et aux activités d'animation. À 19 h 30, place à un programme inspiré du territoire, incluant une création d'Ana Sokolovic et une prestation spéciale d'Elisapie et les Petits Chanteurs du Mont-Royal. Gratuit, accès libre.

H 2 O et La forme des choses : hommage à Pierre Mercure | Samedi 22 août à 13 h et 15 h

En prélude au Festival Pierre Mercure, compositeur dont on célèbre le 100e anniversaire cette année, un quatuor de flûtes interprète H 2 O per Severino dans le jardin de sculptures du parc du Mont‑Royal. L'événement se poursuit avec la projection du film de l'ONF La forme des choses, qui porte sur le premier symposium de sculptures en Amérique. Une présentation de la musicologue Claudine Caron et une visite guidée des sculptures complètent l'activité. Gratuit. Réservation obligatoire pour la visite guidée.

Ancestra Lumina, parcours au cœur de nos mémoires au cimetière Notre-Dame-des-Neiges | Cet automne

Ancestra Lumina est une expérience nocturne immersive qui rend hommage aux bâtisseurs du Québec à travers un parcours sensoriel. Elle se déroule sur un sentier d'environ 2 km au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, sur le mont Royal. Le parcours met en valeur l'histoire, la mémoire et le patrimoine culturel du Québec. Créée par Moment Factory, l'expérience combine lumière, musique, projections et archives en huit zones thématiques. Il s'agit d'une deuxième collaboration avec la Fabrique après le succès de l'expérience AURA à la basilique Notre-Dame. Payant, réservation obligatoire.

Journées de convergence citoyenne : 40 ans d'engagement pour protéger la montagne | Samedi 17 et dimanche 18 octobre

Les Amis de la montagne présentent un événement de deux jours visant à rassembler le public autour d'une vision commune pour la protection des patrimoines naturel et culturel du mont Royal. Programmation complète comprenant animation, médiation, conférences, parcours éducatifs guidés, ateliers familiaux, fresque citoyenne participative et moment musical. Gratuit, accès libre.

Patinez avec la Victoire de Montréal | Hiver 2027

Venez partager un moment familial avec la Victoire de Montréal, un symbole du rayonnement du sport féminin et de l'engagement de Montréal envers l'égalité et la performance au plus haut niveau. Patinoire du parc Jeanne-Mance. Gratuit, accès libre.

CITATIONS

« Le gouvernement du Québec est fier de soutenir les festivités entourant le 150ᵉ anniversaire du parc du Mont‑Royal, l'un des symboles les plus emblématiques de Montréal et un véritable joyau au cœur d'un site patrimonial d'exception. Je me réjouis également de la collaboration étroite avec la Ville de Montréal, qui nous permet de faire rayonner la culture, l'histoire et le patrimoine qui façonnent notre identité collective. »

- Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Depuis 150 ans, le mont Royal fait partie de l'identité de Montréal et de la fierté des Québécois. Symbole phare de notre métropole, il contribue à la qualité de vie des citoyens, au rayonnement culturel de Montréal et à son attractivité auprès des visiteurs d'ici et d'ailleurs. Le gouvernement du Québec est fier de soutenir ces célébrations qui mettent en valeur un patrimoine collectif exceptionnel et participent au dynamisme économique et touristique de notre métropole. »

- Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Depuis 150 ans, le parc du Mont-Royal rassemble les Montréalaises et les Montréalais et occupe une place unique dans notre histoire collective. Cet anniversaire est une belle occasion de célébrer notre montagne, de réaffirmer notre engagement à la protéger et à la faire vivre pour les générations à venir. Et parce qu'un anniversaire comme celui-ci mérite de laisser une trace, nous souhaitons aussi créer un legs durable avec une œuvre d'art public qui viendra souligner ce moment marquant. »

- Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Le mont Royal nous rappelle le principe autochtone des sept générations : honorer ceux qui nous ont précédés, agir avec responsabilité aujourd'hui et préserver ce lieu de nature, de mémoire et de vie pour ceux qui viendront après nous. C'est aussi reconnaître que nous partageons cette montagne avec la faune et la flore qui y vivent et dont nous avons la responsabilité collective de prendre soin. »

- Philippe Tsaronséré Meilleur, directeur général de Montréal autochtone

« Tourisme Montréal est heureux de contribuer aux célébrations anniversaire du parc du Mont-Royal, un lieu emblématique qui fait partie de l'identité de Montréal. Véritable poumon vert de la métropole, la montagne distingue notre destination à l'international. Ce parc forme l'un des grands pôles d'attractivité touristique de la ville et figure parmi les lieux les plus appréciés des visiteurs. Cette programmation spéciale, portée par des initiatives phares telles que OM dans le parc, POP Montréal et Lumina, témoigne du dynamisme et de la richesse de ce joyau montréalais. Par son appui à cette effervescence, Tourisme Montréal souhaite continuer de faire rayonner le parc du mont Royal. » Yves Lalumière, président-directeur général à Tourisme Montréal. »

- Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

« Depuis plus d'une décennie, diriger l'Orchestre Métropolitain au mont Royal, lieu emblématique de Montréal, est un privilège immense. Pour souligner le 150e anniversaire, nous souhaitons offrir un grand moment de rassemblement, ouvert à toutes et à tous, qui reflète l'énergie, la diversité et le sens du vivre-ensemble qui définissent Montréal. »

- Yannick Nézet-Séguin, directeur et chef de l'Orchestre métropolitain de Montréal

« Depuis 150 ans, le parc du Mont-Royal accompagne la vie des Montréalaises et des Montréalais. Il est à la fois un paysage, un refuge, un lieu de mémoire, de rencontre et de contemplation. Sa présence au cœur de la ville est un privilège immense, mais aussi une responsabilité collective. Je suis très fier de voir Les Amis de la montagne contribuer, depuis 40 ans, à protéger, faire connaître et transmettre ce patrimoine collectif exceptionnel, en collaboration avec la Ville de Montréal, nos partenaires et l'ensemble des citoyennes et citoyens qui ont à cœur l'avenir de la montagne. »

- Christophe Derrien, directeur général des Amis de la montagne

Le parc du Mont-Royal fête ses 150 ans !

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'Entente de développement culturel de Montréal, ainsi qu'au soutien financier de Tourisme Montréal.

Découvrez la programmation complète sur 150montroyal.ca

Téléchargez les photos de la programmation en cliquant ici.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]