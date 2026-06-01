Avis aux médias - Gestion des eaux pluviales : des actions concrètes pour venir en aide à la population

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada invite les médias à une mêlée de presse portant sur de nouvelles mesures concrètes pour mieux protéger la population des inondations pluviales et renforcer la résilience des infrastructures montréalaises face à l'augmentation des épisodes de pluies intenses.

Le responsable de la mobilité et des infrastructures au comité exécutif, Alan DeSousa, la responsable de l'environnement, de la transition écologique et des espaces verts, Gabrielle Rousseau-Bélanger, et le maire de l'arrondissement de Saint-Léonard, Dominic Perri, prendront la parole lors de cet événement.

Date : Mardi 2 juin



Heure : 9 h

Le lieu de l'événement sera communiqué aux médias accrédités ayant confirmé leur présence à [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements : Justine Lesage, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 263 999-7617; Source : Service des communications et des affaires publiques, [email protected]