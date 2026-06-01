/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement des célébrations du 150e anniversaire du parc du Mont-Royal : 150 ans de nature, de culture et de rencontres/

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, invite les membres des médias au lancement des célébrations du 150e anniversaire du parc du Mont-Royal, en présence de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau. Seront également sur place la porte-parole officielle de l'événement, l'autrice et comédienne Christine Beaulieu, le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière, et le chef de l'Orchestre Métropolitain, Yannick Nézet-Séguin.

Cet événement rassemblera de nombreux partenaires travaillant à protéger et à mettre en valeur la montagne. Une courte performance d'un quatuor à cordes de l'Orchestre Métropolitain et une visite guidée de l'exposition de photos d'archives du Musée McCord-Stewart complèteront l'événement.

DATE : Lundi 1er juin 2026



HEURE : 10 h



LIEU : Le lieu où se tiendra l'événement sera confirmé seulement aux journalistes accrédités et ayant confirmé leur présence auprès de [email protected].

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Joanna Kanga, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 221-5117, [email protected]; Renseignements : Service des communications et des affaires publiques, Ville de Montréal, [email protected]