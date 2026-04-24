L'administration Martinez Ferrada invite les Montréalaises et les Montréalais à participer au concours des Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal 2026

MONTRÉAL, le 24 avril 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada invite les Montréalaises et les Montréalais à participer au concours des Grands prix de l'Opération patrimoine Montréal. Cette initiative de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, vise à célébrer le patrimoine montréalais sous toutes ses formes et à sensibiliser les citoyennes et citoyens quant à l'importance de le protéger. Les candidatures peuvent être soumises jusqu'au 19 juin 2026.

Les Grands prix permettent aux Montréalaises et aux Montréalais de proposer des lieux, des personnes et des organismes qui contribuent à la richesse et à la diversité de notre identité collective et de notre patrimoine dans les catégories suivantes :

1) Prendre soin

Cette catégorie s'adresse aux propriétaires résidentiels qui, au fil des années, ont porté une attention particulière à la préservation de leur résidence, par un entretien constant et préventif ou une restauration de ses éléments architecturaux d'intérêt patrimonial.

2) Redonner vie

Cette catégorie s'adresse aux personnes conceptrices de projets qui ont contribué à actualiser un lieu d'intérêt patrimonial de propriété privée ou corporative (bâtiment, bien immobilier, ensemble bâti, aménagement paysager) en l'adaptant à un nouvel usage ou à une réalité contemporaine, au moyen de réparations, d'adaptations, de restaurations ou de réhabilitation.

3) Savoir-faire

Cette catégorie s'adresse à toute personne ou tout groupe de personnes qui se distinguent par la maîtrise d'une pratique traditionnelle liée à la conservation du patrimoine bâti, vivant ou culturel, et dont la transmission contribue à la mise en valeur du patrimoine montréalais.

4) Faire connaître

Cette catégorie s'adresse à toute organisation (musée, société d'histoire ou autre) dont les activités et réalisations mettent en lumière le patrimoine et le font connaître de la population de façon créative et novatrice.

5) Agir ensemble

Cette catégorie s'adresse à toute initiative ou tout groupe (organisme à but non lucratif ou regroupement de citoyens) issus d'une mobilisation citoyenne ayant contribué à mettre en valeur un lieu ou un secteur d'intérêt de la ville, même si l'objectif de départ n'était pas la conservation du patrimoine.

« Le patrimoine est partout et il est une richesse qu'on doit non seulement conserver, mais également faire connaître. L'architecture, les paysages, l'archéologie, les savoir-faire ne sont que quelques exemples de patrimoine qui forgent notre identité montréalaise. C'est dans cette optique que j'invite donc les Montréalaises et les Montréalais à participer en grand nombre au concours Opération patrimoine 2026 », a déclaré l'élue responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif, Andréanne Moreau.

Opération patrimoine Montréal

C'est en 2017 que la Ville a lancé, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, l'Opération patrimoine Montréal, en remplacement du concours Opération patrimoine architectural de Montréal, créé en 1991. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et les citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, comme les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville. Soulignons également qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal depuis ses origines, en 1991.

Pour vous inscrire ou connaître les personnes lauréates et les lieux primés les années précédentes, visitez Montreal.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Attachée de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 308-6893; Renseignements : Division des affaires publiques et des mesures d'urgence, Ville de Montréal, [email protected]