OTTAWA, ON, le 24 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau de l'actuaire en chef (BAC) a annoncé aujourd'hui les noms des trois membres du comité chargé de l'examen du 32e Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (RPC). Le Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada (RPC) fournit à la population canadienne des renseignements utiles sur la situation financière du RPC.

Les membres du comité sont les suivants :

Les membres détiennent le titre de Fellow de l'Institut canadien des actuaires (ICA) et possèdent une vaste expérience de la gestion du risque, de la gouvernance, du financement et de la conception de régimes de retraite et de programmes de sécurité sociale.

Par souci d'impartialité et de crédibilité de l'examen par les pairs, les membres du comité ont été choisis en s'appuyant sur la recommandation d'experts du Government Actuary's Department (GAD) du Royaume-Uni. Le GAD émettra également une opinion indépendante sur le travail du comité de pairs. Le BAC tient à remercier tous ceux et celles qui ont présenté leur candidature.

Le BAC prépare le rapport dans le cadre de son examen financier triennal du RPC prévu par la loi. Il s'agit du dixième examen par les pairs du rapport actuariel du RPC depuis 1999. Ces examens donnent lieu à des recommandations utiles qui contribuent à améliorer constamment la qualité et la transparence des rapports actuariels du RPC au fil des ans.

Le Rapport actuariel du RPC devrait être déposé avant le 31 décembre 2025. Le comité procédera ensuite à l'examen du rapport et rendra compte de ses conclusions d'ici la fin du mois d'avril. Une fois que le GAD aura rendu son avis, le BAC publiera le rapport du comité, ainsi que l'avis du GAD sur le site Web du Bureau du surintendant des institutions financières.

Citation

« Le processus indépendant d'examen par les pairs est une composante essentielle de notre engagement envers l'impartialité, la transparence et l'excellence en matière de rapports actuariels. Il permet de veiller à ce que notre analyse du Régime de pensions du Canada (RPC) demeure rigoureuse et continue de fournir à la population canadienne et aux personnes concernées des renseignements prospectifs, fiables et objectifs. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue aux éminents membres du comité de pairs responsable de l'examen du 32e Rapport actuariel du RPC, et j'ai hâte de prendre connaissance de leurs précieuses perspectives. »

- Assia Billig, actuaire en chef du gouvernement du Canada

Faits en bref

Le Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada sert à évaluer la viabilité financière à long terme du régime et à orienter les décisions stratégiques qui touchent des millions de Canadiens. Il contribue à renforcer la confiance du public en présentant une analyse transparente et experte des tendances démographiques, économiques et en matière d'investissements.

La version précédente du rapport, soit le 31e Rapport actuariel du Régime de pensions du Canada, a été déposé à la Chambre des communes le 14 décembre 2022.

