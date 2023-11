OTTAWA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - La baisse des ventes de logements au premier semestre de 2023 a entraîné un ralentissement des nouvelles activités d'octroi de prêts hypothécaires. Cependant, la hausse des taux d'intérêt et la croissance continue de la dette hypothécaire en cours de remboursement font monter les frais du service de la dette. C'est surtout le cas pour les prêts hypothécaires non assurés. Voilà ce que conclut le dernier Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Spécialiste principal, Recherche sur le logement au SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Bien que, dans l'ensemble, les prêts hypothécaires en souffrance se stabilisent à des niveaux historiquement bas, d'autres indicateurs, comme les cartes de crédit et les prêts automobiles, montrent qu'un nombre croissant de Canadiens ont de la difficulté à rembourser leurs dettes. D'autres recherches publiées aujourd'hui par l'auteure principale du Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels, Tania Bourassa-Ochoa, révèlent que 45 % de tous les prêts hypothécaires en cours seront à renouveler en 2024 et 2025, ce qui représente 15 milliards de dollars de paiements supplémentaires pour les propriétaires-occupants chaque année. Lisez L'impact de la hausse des taux sur les propriétaires-occupants dans l'Observateur du logement de la SCHL.

Tendances dans le comportement des emprunteurs hypothécaires

Durant le premier trimestre de 2023, les emprunteurs hypothécaires ont eu tendance à délaisser les prêts d'une durée de moins de trois ans. Cette constatation indique que l'espoir d'une baisse imminente des taux d'intérêt s'est évanoui. Cependant, la proportion de prêts hypothécaires assortis d'un terme de cinq ans ou plus est demeurée faible, car les consommateurs ont choisi de ne pas s'engager pour un terme traditionnel.

Les périodes d'amortissement ont continué d'être plus longues qu'elles ne l'étaient avant les récentes hausses de taux d'intérêt. Au premier semestre de 2023, près des deux tiers des prêts hypothécaires nouvellement consentis étaient assortis d'une période d'amortissement de plus de 25 ans - comparativement à seulement la moitié en 2020. Les périodes d'amortissement prolongées réduisent les mensualités hypothécaires des emprunteurs. Elles augmentent toutefois les risques des prêteurs, étant donné que le capital remboursé chaque mois est moindre.

Citation :

« Au cours du premier semestre de 2023, plus de 290 000 emprunteurs, soit environ 6 % de l'ensemble du marché hypothécaire du Canada, ont renouvelé leur prêt hypothécaire auprès de banques à chartre à un taux d'intérêt nettement supérieur. L'augmentation des frais de service de la dette qui en découle exerce des pressions financières supplémentaires sur ces emprunteurs. »

- Tania Bourassa-Ochoa, spécialiste principale, Recherche sur le logement à la SCHL

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

