Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Performance du premier trimestre1 :

Hausse de l'actif net de 14,4 milliards de dollars

Rendement net annualisé sur 10 exercices toujours solide, à 9,1 pour cent

TORONTO, le 14 août 2024 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2025 le 30 juin 2024 avec un actif net de 646,8 milliards de dollars, comparativement à 632,3 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 14,4 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 6,3 milliards de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 8,1 milliards de dollars.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé un rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,1 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net de 1,0 pour cent. Depuis sa création en 1999, et incluant le premier trimestre de l'exercice 2025, Investissements RPC a contribué à hauteur de 438,6 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

« La performance de notre portefeuille diversifié est conforme aux attentes grâce aux profits enregistrés dans la plupart des catégories d'actifs », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. « Nous continuons de gérer la caisse de manière prudente pour offrir de la valeur aux cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC à très long terme. »

Les résultats du trimestre sont principalement attribuables aux placements en actions de sociétés ouvertes et dans des catégories d'actifs sur les marchés privés, particulièrement les instruments de crédit et les actifs libellés en dollars américains, qui ont tiré parti de l'appréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien. Ces profits ont été contrebalancés en partie par les placements dans des obligations d'État qui ont subi l'incidence défavorable de la révision à la baisse des attentes des marchés mondiaux quant aux réductions de taux par les banques centrales en raison de la persistance de l'inflation.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2025 le 30 juin 2024 avec un actif net de 603,6 milliards de dollars, comparativement à 593,8 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 9,8 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 5,9 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de 3,9 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 1,0 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 7,8 pour cent.



____________________________ 1 Certains totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2025 le 30 juin 2024 avec un actif net de 43,2 milliards de dollars, comparativement à 38,5 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 4,6 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 0,4 milliard de dollars et à des transferts nets du RPC de 4,2 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a réalisé un rendement net de 0,9 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 4,7 pour cent.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un objectif de financement prescrit par la loi et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour le trimestre clos le 30 juin 2024) RPC de base Sur cinq exercices 7,8 % Sur 10 exercices 9,1 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 4,7 % Depuis la création 5,5 %



____________________________ 1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2 (pour le trimestre clos le 30 juin 2024) RPC de base Sur cinq exercices 4,2 % Sur 10 exercices 6,5 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 1,2 % Depuis la création 1,9 %



1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

2. Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité à verser les prestations de retraite lorsqu'elles deviennent exigibles. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Annonces concernant la direction

Priti Singh a été nommée directrice générale principale et chef de la gestion des risques. À ce titre, elle est responsable de nos fonctions de gestion du risque à l'échelle mondiale, y compris l'intégration des perspectives de risque dans tous les processus de placement et opérationnels. Auparavant, elle était directrice générale principale et chef mondiale, Marchés financiers et placements factoriels.

a été nommée directrice générale principale et chef de la gestion des risques. À ce titre, elle est responsable de nos fonctions de gestion du risque à l'échelle mondiale, y compris l'intégration des perspectives de risque dans tous les processus de placement et opérationnels. Auparavant, elle était directrice générale principale et chef mondiale, Marchés financiers et placements factoriels. Heather Tobin a été nommée directrice générale principale et chef mondiale, Marchés financiers et placements factoriels. À ce titre, elle dirige les groupes Gestion externe du portefeuille, Stratégies systématiques, Analyses et ingénierie des placements, et Stratégie, risque et opérations. Plus récemment, elle était directrice générale et chef, Gestion de portefeuille de placement au Bureau du chef des placements. Elle s'est jointe à l'équipe de direction.

a été nommée directrice générale principale et chef mondiale, Marchés financiers et placements factoriels. À ce titre, elle dirige les groupes Gestion externe du portefeuille, Stratégies systématiques, Analyses et ingénierie des placements, et Stratégie, risque et opérations. Plus récemment, elle était directrice générale et chef, portefeuille de placement au Bureau du chef des placements. Elle s'est jointe à l'équipe de direction. Caitlin Gubbels a été promue au poste de directrice générale principale et chef mondiale, Actions de sociétés fermées, avec prise d'effet le 15 octobre. À ce titre, elle dirigera notre programme Actions de sociétés fermées à l'échelle mondiale, incluant les équipes spécialisées en placements dans les groupes Placements directs en actions de sociétés fermées, Placements en actions de sociétés fermées, Asie, et Fonds de capital‑investissement et Placements secondaires. Plus récemment, elle était directrice générale et chef, Fonds. Elle se joindra à l'équipe de direction.

a été promue au poste de directrice générale principale et chef mondiale, Actions de sociétés fermées, avec prise d'effet le 15 octobre. À ce titre, elle dirigera notre programme Actions de sociétés fermées à l'échelle mondiale, incluant les équipes spécialisées en placements dans les groupes Placements directs en actions de sociétés fermées, Placements en actions de sociétés fermées, Asie, et Fonds de capital‑investissement et Placements secondaires. Plus récemment, elle était directrice générale et chef, Fonds. Elle se joindra à l'équipe de direction. Après 17 ans à Investissements RPC, Suyi Kim a décidé de saisir de nouvelles occasions d'exercer son leadership en matière de placement mondial, et ce, à l'extérieur de l'organisme. M me Kim a été une précieuse partenaire et a contribué de façon remarquable au succès d'Investissements RPC : elle a ouvert notre bureau régional de l'Asie-Pacifique à Hong Kong en 2008, pour en faire un important centre d'activité pour notre stratégie de placement mondiale et plus récemment, elle a dirigé, à partir de Toronto et de New York , notre service Actions de sociétés fermées à l'échelle mondiale, soit l'un des plus grands au monde. Elle restera au service de l'organisme jusqu'en novembre pour assurer une transition harmonieuse.

Après plus de 30 ans en gestion du risque, Kristen Walters quittera Investissements RPC pour se rapprocher de la maison. Mme Walters a grandement contribué à l'établissement du rôle de chef de la gestion des risques en tant que fonction autonome et à l'établissement de la stratégie de gestion du risque d'entreprise, et nous la remercions pour ses services à Investissements RPC.

Faits nouveaux concernant l'organisme

En avril, nous avons tenu nos deux premières assemblées publiques en personne de l'exercice 2025 afin d'offrir une tribune accessible pour permettre aux cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC de poser leurs questions à nos hauts dirigeants. Nous tiendrons d'autres assemblées, dont une assemblée virtuelle nationale, à l'automne afin de témoigner de notre engagement continu en matière de reddition de comptes envers les plus de 22 millions de cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC. Les assemblées publiques ont lieu tous les deux ans à l'échelle du Canada .

Faits saillants de nos activités de placement pour le premier trimestre

Actions à gestion active

Vente d'une tranche de notre participation dans Viking Holdings, pour un produit net de 714 millions de dollars canadiens, dans le cadre du premier appel public à l'épargne de la société. Viking Holdings est un croisiériste et une agence de voyages mondial. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2016, et nous conservons une participation de 15 pour cent.

Placements en instruments de crédit

Investissement d'un montant d'environ 200 millions d'euros dans un financement mezzanine pour soutenir l'acquisition, par Sosteneo, d'une participation de 49 pour cent dans Enel Libra Flexsys S.r.l., qui détient et exploite un portefeuille de 23 projets de systèmes de stockage d'énergie par batteries et trois projets de turbines à gaz à circuit ouvert en Italie, d'une capacité totale de 2,6 gigawatts.

Investissement d'un montant de 250 millions de dollars américains dans une facilité de prêt pour soutenir la fusion de deux organisations pharmaceutiques indiennes de développement et de fabrication sous contrat, soit Cohance Lifesciences et Suven Pharma, qui sont détenues par Advent International.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans un prêt mezzanine garanti par le Diplomat Beach Resort, un centre de villégiature de luxe à service complet comptant 1 000 chambres et situé sur la plage Hollywood à Fort Lauderdale , en Floride.

à , en Floride. Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans un prêt mezzanine garanti par le 640 Fifth Avenue, un immeuble à usage mixte de 315 000 pieds carrés situé à Manhattan , dans la ville de New York .

, dans la ville de . Prorogation d'une relation existante avec Affirm prévoyant une capacité engagée maximale de 1,4 milliard de dollars américains dans l'encours du portefeuille de prêts. En tant que fournisseur de services de paiement de premier plan aux États-Unis, Affirm accorde des prêts non garantis qui permettent aux consommateurs d'échelonner leurs paiements, sans frais de retard ni frais surprises.

Investissement d'un montant de 250 millions de dollars américains dans une facilité de prêt pour financer l'achat, par CoreWeave, Inc., de serveurs de processeurs graphiques Nvidia sous contrat pour l'infonuagique. Établie aux États-Unis, CoreWeave offre une infrastructure infonuagique à grande échelle permettant de soutenir les volets de travail liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique; elle est l'un des plus importants acheteurs de processeurs graphiques Nvidia.

Investissement d'un montant de 185 millions de dollars canadiens dans une facilité de prêt libellée en roupies indiennes d'Enfinity Global en vue de la construction de centrales solaires et éoliennes d'une capacité de 1,2 gigawatt en Inde. Établie aux États-Unis, Enfinity Global est une société de services d'énergie renouvelable et de durabilité qui détient un portefeuille d'une capacité de 22,4 gigawatts comprenant des actifs solaires, des actifs éoliens terrestres et des actifs de stockage par batteries.

Conclusion de la vente d'Amitra Capital Limited à Arrow Global Group Limited. Fondée en 2018, Amitra Capital se spécialise dans la gestion de prêts non productifs et de placements immobiliers européens. Nous conservons une participation économique directe majoritaire dans tous les portefeuilles gérés par Amitra Capital. Après la vente, nous nous sommes engagés à investir un montant additionnel de 300 millions d'euros pour refinancer des facilités de prêt existantes.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans les actions privilégiées d'Excelitas, une société américaine de technologies de photonique de premier plan qui se spécialise dans les solutions de capteurs, de détecteurs, d'imagerie et d'éclairage.

Investissement d'un montant de 353 millions de dollars américains dans un prêt à terme garanti de premier rang dont l'échéance peut être modifiée et prorogée ayant été accordé à Straive, une société d'externalisation de processus d'affaires axée sur les marchés verticaux de l'éducation, des données et de l'édition qui exerce principalement ses activités en Inde et aux Philippines .

Actions de sociétés fermées

Engagement à investir un montant de 200 millions de dollars américains dans Clearlake Capital Partners VIII, L.P., afin d'affecter des capitaux dans des stratégies de capital-investissement, de crédit et d'autres stratégies connexes, principalement en Amérique du Nord.

Engagement à investir un montant de 600 millions de dollars américains dans Thoma Bravo XVI, L.P., qui ciblera les rachats avec prise de contrôle de sociétés de logiciels dans les sous-secteurs des applications, des infrastructures et de la cybersécurité en Amérique du Nord et en Europe .

. Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans Brookfield Capital Partners VI, afin d'effectuer principalement des placements conférant le contrôle dans des sociétés de produits industriels, de services commerciaux et de services d'infrastructures à l'échelle mondiale.

Engagement à investir un montant d'environ 77 millions d'euros dans Barley (No. 1) Limited Partnership, un véhicule de continuation comportant un actif unique pour un distributeur d'ingrédients de spécialité de premier plan en Europe .

. Investissement d'un montant de 86 millions de dollars américains en partenariat avec Silver Lake dans Vantage Data Centers (Vantage). Établie aux États-Unis, Vantage fournit des campus de centres de données aux fournisseurs de services infonuagiques et aux grandes entreprises à l'échelle mondiale.

dans Vantage Data Centers (Vantage). Établie aux États-Unis, Vantage fournit des campus de centres de données aux fournisseurs de services infonuagiques et aux grandes entreprises à l'échelle mondiale. Investissement d'un montant de 110 millions de dollars américains pour une participation minoritaire dans Adevinta, une importante plateforme en ligne d'annonces classées en Europe , en partenariat avec Blackstone et Permira.

, en partenariat avec Blackstone et Permira. Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains pour une participation d'environ 14 pour cent dans The Rawlings Group, une société américaine qui fournit des services de limitation des coûts aux clients du secteur de l'assurance maladie, en partenariat avec New Mountain Capital.

Investissement d'un montant de 220 millions de dollars américains afin d'acquérir des participations dans deux fonds et deux coinvestissements liés aux soins de santé gérés par Avista Capital Partners, qui investit dans des sociétés du secteur des soins de santé à forte croissance du marché intermédiaire qui fournissent des produits et des technologies en Amérique du Nord et en Europe .

. Engagement d'un montant de 450 millions de dollars américains dans Ontic, un fournisseur de services de réparation et de pièces spécialisés pour des technologies en aérospatiale établies. Le siège social d'Ontic est situé au Royaume-Uni.

Engagement à investir un montant de 50 millions de dollars américains dans Scale AI, une plateforme américaine qui allie les algorithmes d'apprentissage automatique avancé et l'intelligence humaine pour accélérer la création de données d'entraînement de grande qualité pour les modèles d'IA.

Engagement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans Kedaara Capital Fund IV, qui sera axé sur les rachats d'entreprises de taille moyenne et les participations minoritaires dans des sociétés en croissance en Inde.

Conclusion d'une entente visant la vente de notre participation dans Dorna Sports , une société internationale spécialisée dans la gestion, la couverture médiatique et la commercialisation d'événements sportifs, qui détient les droits mondiaux pour organiser les championnats MotoGP et WSBK. Le produit net de la transaction devrait s'élever à environ 1,9 milliard de dollars canadiens, dont une tranche d'environ 75 pour cent sera réglée en trésorerie et une tranche de 25 pour cent, en actions reflet de série C de Liberty Formula One. Nous avons effectué notre investissement initial dans l'entreprise en 2013.

Actifs réels

Engagement à investir un montant de 500 millions d'euros dans Blackstone Real Estate Partners Europe VII, qui investit dans des actifs immobiliers bien situés en Europe et dont la gestion est déficiente.

et dont la gestion est déficiente. En partenariat avec Global Infrastructure Partners, conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de ALLETE, Inc. pour un montant de 6,2 milliards de dollars américains, incluant la prise en charge de la dette. Les activités de ALLETE, dont le siège social est à Duluth , au Minnesota , se concentrent sur la transition vers une énergie propre en développant les énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone, en améliorant la résilience du réseau et en favorisant l'innovation. À la clôture de l'acquisition, nous détiendrons une participation de 40 pour cent dans ALLETE.

, au , se concentrent sur la transition vers une énergie propre en développant les énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone, en améliorant la résilience du réseau et en favorisant l'innovation. À la clôture de l'acquisition, nous détiendrons une participation de 40 pour cent dans ALLETE. Annonce d'un engagement à faire un placement en actions supplémentaire d'un montant maximal de 300 millions de dollars américains dans Encino Acquisition Partners, une société pétrolière et gazière établie à Houston qui détient un portefeuille d'actifs diversifiés et axés sur la durabilité, pour soutenir le développement de la zone pétrolière d' Utica . Nous investissons dans la société depuis 2018.

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Vente de notre participation dans One Paramount 1, un projet d'aménagement d'immeubles de bureaux de catégorie A situé à Chennai , en Inde. Le produit net de la vente s'élève à 52 millions de dollars américains. L'investissement initial avait été fait en 2021 dans le cadre d'une coentreprise avec RMZ Corp., en Inde, dans le but de détenir et d'aménager des actifs immobiliers commerciaux.

, en Inde. Le produit net de la vente s'élève à 52 millions de dollars américains. L'investissement initial avait été fait en 2021 dans le cadre d'une coentreprise avec RMZ Corp., en Inde, dans le but de détenir et d'aménager des actifs immobiliers commerciaux. Engagement à investir un montant maximal de 75 millions de livres sterling dans une facilité de prêt mezzanine pour soutenir ThinCats, un prêteur alternatif pour les moyennes entreprises du Royaume-Uni.

En partenariat avec Kainos, investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans Gehl Foods, établie aux États-Unis, qui conçoit et fabrique des produits de longue conservation, soit des boissons protéinées, des laits à base de plante, des soupes, des sauces au fromage et du chili, pour des marques de premier ordre, des détaillants et des clients du secteur de la restauration partout en Amérique du Nord.

Engagement à investir un montant de 75 millions de dollars américains dans Radical Growth I, géré par Radical Ventures, un gestionnaire de capital-risque et de croissance axé sur l'IA qui compte des bureaux à Toronto , à San Francisco et à Londres. Le montant total de l'engagement s'élève désormais à 204 millions de dollars américains réparti sur divers cycles de levées de capitaux depuis l'investissement initial en 2019.

, à et à Londres. Le montant total de l'engagement s'élève désormais à 204 millions de dollars américains réparti sur divers cycles de levées de capitaux depuis l'investissement initial en 2019. Liquidation de notre participation d'environ 6 pour cent dans Delhivery, le plus important tiers fournisseur de services de logistique intégrés en Inde. Le produit net de la vente s'élève à 298 millions de dollars canadiens. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2019.

Engagement à investir environ 550 millions d'euros afin d'acquérir une participation d'environ 20 pour cent dans team.blue, un important fournisseur de services d'hébergement Web et chef de file des outils numériques pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises en Europe .

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2024, la caisse totalisait 646,8 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

