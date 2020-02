L'actif net d'Investissements RPC totalise 420,4 milliards de dollars au troisième trimestre de l'exercice 2020

Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants :

Bénéfice net de 14,5 milliards de dollars généré au cours du trimestre considéré





Le rendement net annualisé sur 10 exercices s'est établi à 10,4 pour cent





Tous les services de placement ont enregistré des résultats positifs au cours du trimestre considéré

TORONTO, le 14 févr. 2020 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2020, le 31 décembre 2019, avec un actif net de 420,4 milliards de dollars, comparativement à 409,5 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif de 10,9 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 14,5 milliards de dollars, déduction faite de tous les coûts engagés par Investissements RPC, moins des sorties nettes de trésorerie du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 3,6 milliards de dollars. Le montant des cotisations au RPC que reçoit Investissements RPC est habituellement plus élevé que le montant nécessaire au versement des prestations au cours du premier semestre de l'année civile, facteur qui est en partie contrebalancé par des versements de prestations supérieurs aux cotisations au cours des derniers mois de l'année. Chaque année, les cotisations à la caisse continuent de surpasser les sorties de trésorerie.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé des rendements nets nominaux annualisés sur 10 et sur cinq exercices de 10,4 pour cent. Pour le trimestre considéré, la caisse a généré un rendement de 3,6 pour cent, déduction faite de tous les coûts engagés par Investissements RPC.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice, la caisse a augmenté de 28,4 milliards de dollars, ce qui comprend un bénéfice net de 27,9 milliards de dollars, déduction faite de tous les coûts engagés par Investissements RPC, plus des entrées nettes de trésorerie au RPC de 0,5 milliard de dollars. La caisse a généré un rendement net de 7,1 pour cent pour la période, déduction faite de tous les coûts engagés par Investissements RPC.

« Nos services de placement ont tous contribué aux solides résultats enregistrés au cours du trimestre, ce qui a permis de faire progresser la caisse, a déclaré Mark Machin, président et chef de la direction d'Investissements RPC. Les résultats financiers et le rendement d'exploitation des programmes de gestion active d'Investissements RPC demeurent solides, bien que la valeur relative du dollar canadien par rapport à plusieurs monnaies étrangères se soit répercutée sur les résultats globaux. »

Investissements RPC continue de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus, en tenant compte des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC et sur sa capacité à s'acquitter de ses obligations financières. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations à venir. L'horizon de placement élargi d'Investissements RPC lui procure un avantage comparatif qui l'aide à définir sa stratégie et son appétence au risque. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée du rendement des placements d'Investissements RPC que les résultats trimestriels ou annuels.

Rendements sur 10 et cinq exercices1, 2, 3

(pour le trimestre clos le 31 décembre 2019)



Taux de rendement

(nominal) Bénéfice net4 Taux annualisé sur 10 exercices 10,4 % 251,9 milliards $ Taux annualisé sur 5 exercices 10,4 % 161,6 milliards $

1. Déduction faite de tous les coûts engagés par Investissements RPC. 2. Les taux de rendement sont calculés sur une base pondérée en fonction du temps. 3. Comprennent le RPC de base et le RPC supplémentaire. 4. Les données en dollars sont cumulatives.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2020, le 31 décembre 2019, avec un actif net de 419,0 milliards de dollars, comparativement à 408,3 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2020. Cette augmentation de l'actif de 10,7 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 14,5 milliards de dollars, déduction faite de tous les coûts, et à des sorties nettes de trésorerie du RPC de base de 3,8 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 3,6 pour cent pour le trimestre.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2020, le 31 décembre 2019, avec un actif net de 1,4 milliard de dollars, comparativement à 1,2 milliard de dollars à la fin du deuxième trimestre de l'exercice 2020. Cette augmentation de 0,2 milliard de dollars de l'actif est attribuable à un bénéfice net de 0,02 milliard de dollars et à des cotisations nettes au RPC supplémentaire de 0,2 milliard de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a réalisé un rendement net de 1,4 pour cent pour le trimestre.

Le RPC de base et le RPC supplémentaire diffèrent quant aux cotisations, au revenu de placement et aux niveaux de risque cibles. Nous prévoyons que le rendement des placements de chacun des comptes différera à chaque trimestre.

Viabilité à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada effectue un examen indépendant de la viabilité du RPC de base et du RPC supplémentaire pour les 75 prochaines années. Dans le plus récent rapport triennal, l'actuaire en chef du Canada a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2018, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables, tout au long de la période de projection de 75 ans, selon les taux de cotisation actuellement prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement réel annuel moyen du compte de base du RPC, déduction faite des coûts de placement et des charges d'exploitation d'Investissements RPC, sera de 3,95 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2018. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle le taux de rendement réel annuel moyen du compte supplémentaire du RPC sera de 3,38 pour cent.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a réalisé des rendements réels nets annualisés sur 10 et sur cinq exercices de 8,5 pour cent et de 8,4 pour cent, respectivement.

Composition de l'actif

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2019 (en milliards $)









$ %



Actions de sociétés ouvertes







Actions canadiennes 8,2 2,0



Actions étrangères 79,5 18,9



Actions sur les marchés émergents 41,1 9,8





128,8 30,7



Actions de sociétés fermées







Actions canadiennes 1,2 0,3



Actions étrangères 90,2 21,5



Actions sur les marchés émergents 13,2 3,1





104,6 24,9



Obligations d'État







Non négociables 21,2 5,0



Négociables 63,0 15,0





84,2 20,0



Placements en instruments de crédit 46,7 11,1



Actifs réels







Biens immobiliers 46,1 11,0



Infrastructures 35,1 8,3



Énergie et ressources 9,3 2,2



Électricité et énergies renouvelables 5,4 1,3





95,9 22,8



Émission externe de titres d'emprunt -32,2 -7,7



Trésorerie et stratégies de rendement absolu1 -7,7 -1,8



Placements nets 420,3 100,0



Actifs autres que les actifs de placement2 0,1 -



Actif net3 420,4 -





1. Le solde négatif de 7,7 milliards de dollars au poste Trésorerie et stratégies de rendement absolu représente le montant net

du financement par l'intermédiaire de dérivés et de conventions de rachat, et la position nette actuelle des stratégies de

rendement absolu. 2. Incluent les actifs tels que les locaux et le matériel et les passifs autres que les passifs de placement. 3. Comprennent un montant de 419,0 milliards de dollars lié au RPC de base et un montant de 1,4 milliard de dollars lié au RPC

supplémentaire.

Faits saillants de l'exploitation :

Après la fin du trimestre, CPPIB Capital Inc., une filiale entièrement détenue d'Investissements RPC, a procédé à une émission de titres d'emprunt à l'échelle mondiale consistant en billets à terme de cinq ans totalisant 500 millions de livres sterling. L'émission d'un montant prudent de titres d'emprunt à court et à moyen terme est l'un des moyens auxquels Investissements RPC a recours pour gérer ses opérations de placement. L'émission de titres d'emprunt procure à Investissements RPC la souplesse dont il a besoin pour financer des placements qui ne correspondent pas nécessairement au cycle des cotisations. Investissements RPC utilisera le produit net de ce placement privé à des fins générales.





CPPIB Capital Inc., une filiale entièrement détenue d'Investissements RPC, a émis des obligations vertes d'une valeur totale de 500 millions de dollars américains, qui consistent en des billets à taux variable liés au nouveau taux de référence, le Secured Overnight Financing Rate (SOFR). Cette émission permettra à Investissements RPC d'investir davantage dans des actifs admissibles comme des projets d'énergie renouvelable ou de gestion de l'eau ainsi que des projets immobiliers, en plus de diversifier le bassin d'investisseurs. Il s'agit de notre troisième émission d'obligations vertes.

Faits saillants des activités de placement du troisième trimestre :

Actions à gestion active

Investissement d'un montant de 1 071 millions de reales (340 millions de dollars canadiens) pour une participation de 12,4 pour cent dans SmartFit Escola de Ginástica e Dança S.A., la plus importante chaîne de centres de conditionnement physique en Amérique latine.

Placements en instruments de crédit

Engagement à investir un montant de 225 millions de dollars américains dans la plateforme India Resurgence Fund, qui investira dans des actifs en difficulté grâce à l'acquisition de titres de participation et de titres de créance, et cherchera à redresser ces actifs au moyen de la recapitalisation et d'améliorations opérationnelles.

Actions de sociétés fermées

Investissement d'un montant de 500 millions d'euros dans Traviata I S.à r.l., une société de portefeuille ayant acquis Axel Springer SE, une société du secteur des médias et des technologies, en partenariat avec des fonds pour lesquels KKR est conseiller.

Actifs réels

Acquisition d'une participation de 70 pour cent dans les tours D et E du complexe JK, deux tours de bureaux de catégorie A situées à São Paulo, pour un montant de 1 050 millions de reales (347 millions de dollars canadiens), en partenariat avec Cyrela Commercial Properties S.A. Situées dans Faria Lima , un sous-marché de premier ordre, les tours ont une superficie locative de 35 153 mètres carrés. Elles font partie du complexe JK, le plus grand complexe d'immeubles à usage mixte de catégorie AAA de la ville de São Paulo.





, un sous-marché de premier ordre, les tours ont une superficie locative de 35 153 mètres carrés. Elles font partie du complexe JK, le plus grand complexe d'immeubles à usage mixte de catégorie AAA de la ville de São Paulo. Engagement à investir un montant de 230 millions de dollars canadiens en vue de l'acquisition d'une participation de 40 pour cent dans la coentreprise d'aménagement d'immeubles de bureaux de catégorie A à Shanghai . Le projet est situé au centre-ville de Shanghai et visera l'aménagement d'un immeuble de bureaux de 20 étages d'une superficie locative de 48 000 mètres carrés, conformément à la norme LEED Or.





. Le projet est situé au centre-ville de et visera l'aménagement d'un immeuble de bureaux de 20 étages d'une superficie locative de 48 000 mètres carrés, conformément à la norme LEED Or. Engagement à investir un montant maximal de 600 millions de dollars américains par l'entremise du National Investment and Infrastructure Fund de l'Inde, qui investit des capitaux propres dans les secteurs des infrastructures de base en Inde, plus particulièrement dans le transport, l'énergie et l'infrastructure urbaine.





Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition d'une participation dans Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (IDEAL) afin d'investir davantage dans des projets d'infrastructures clés au Mexique. Conformément aux modalités de l'entente, Investissements RPC et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l' Ontario se sont engagés à lancer une offre publique d'achat à la bourse mexicaine en vue d'acquérir une participation de 40 pour cent dans IDEAL au prix de 43,96 pesos mexicains par action, sous réserve du respect de certaines conditions. Advenant l'acceptation de l'offre, Investissements RPC acquerra une participation de 23,7 pour cent dans IDEAL. Le portefeuille d'IDEAL comprend 18 concessions d'infrastructures au Mexique, ainsi qu'une entreprise de services de télépéage.





se sont engagés à lancer une offre publique d'achat à la bourse mexicaine en vue d'acquérir une participation de 40 pour cent dans IDEAL au prix de mexicains par action, sous réserve du respect de certaines conditions. Advenant l'acceptation de l'offre, Investissements RPC acquerra une participation de 23,7 pour cent dans IDEAL. Le portefeuille d'IDEAL comprend 18 concessions d'infrastructures au Mexique, ainsi qu'une entreprise de services de télépéage. Engagement à investir un montant additionnel maximal de 310 millions de dollars américains dans Crestone Peak Resources ( Crestone ), une société de portefeuille détenue à 95 pour cent, afin de soutenir l'entente définitive de Crestone visant l'acquisition d'actifs pétroliers et gaziers dans le bassin DJ, au Colorado .





), une société de portefeuille détenue à 95 pour cent, afin de soutenir l'entente définitive de visant l'acquisition d'actifs pétroliers et gaziers dans le bassin DJ, au . Formation d'une coentreprise avec Cyrela Brazil Realty afin de mettre au point un portefeuille de biens immobiliers résidentiels dans certains quartiers de São Paulo. La coentreprise, dans laquelle nous détenons une participation de 80 pour cent, ciblera un investissement pouvant aller jusqu'à un milliard de reales en capital‑investissement combiné.





Conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de Pattern Energy Group Inc. (Pattern Energy) dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire pour un montant de 26,75 dollars américains par action, ce qui représente une valeur d'entreprise d'environ 6,1 milliards de dollars américains, y compris la dette nette. Parallèlement, conclusion d'une entente visant le regroupement de Pattern Energy et de sa société liée du secteur de l'aménagement, Pattern Energy Group 2 LP (Pattern Development). Le siège social de Pattern Energy est situé à San Francisco , en Californie. Pattern Energy détient un portefeuille de 28 projets d'énergie renouvelable en Amérique du Nord et au Japon, et Pattern Development détient un portefeuille de projets d'aménagement d'une capacité de plus de 10 GW en Amérique du Nord et au Japon.

Cession d'actifs :

Vente de notre participation de 17,4 pour cent dans la multinationale du secteur du divertissement Entertainment One Ltd. dans le cadre de la vente de la société à Hasbro Inc. Le produit net de la vente s'élève à environ 830 millions de dollars canadiens. Notre participation a été initialement acquise en 2015.





Signature d'une entente visant la vente de notre participation de 50 pour cent dans le centre commercial intu Puerto Venecia , à Zaragoza, en Espagne, conjointement avec notre partenaire de coentreprise intu properties plc. La conclusion de la vente doit avoir lieu d'ici la fin mars, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Le produit net de la vente s'élève à environ 115 millions d'euros. Notre participation a été initialement acquise en 2015.





, à Zaragoza, en Espagne, conjointement avec notre partenaire de coentreprise intu properties plc. La conclusion de la vente doit avoir lieu d'ici la fin mars, sous réserve des approbations réglementaires habituelles. Le produit net de la vente s'élève à environ 115 millions d'euros. Notre participation a été initialement acquise en 2015. Vente de notre participation de 50 pour cent dans Edmonton City Centre, un complexe d'immeubles de bureaux et de commerces de détail d'une superficie de 1,4 million de pieds carrés à Edmonton , en Alberta . Le produit net de la vente s'élève à 146 millions de dollars canadiens. Notre participation a été initialement acquise en 2005.





, en . Le produit net de la vente s'élève à 146 millions de dollars canadiens. Notre participation a été initialement acquise en 2005. Vente de notre participation de 39 pour cent dans Interparking, un propriétaire et exploitant de stationnements en Europe , pour un produit net d'environ 870 millions de dollars canadiens. Notre participation a été initialement acquise en 2014.



Voici les faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre :

Annonce de l'affectation d'un capital-investissement cible additionnel de 1,1 milliard de dollars américains dans Goodman North American Partnership (GNAP), en partenariat avec Goodman Group. Mis sur pied en 2012, GNAP investit dans des biens immobiliers logistiques et industriels de premier ordre sur des marchés clés en Amérique du Nord.





l'affectation d'un capital-investissement cible additionnel de 1,1 milliard de dollars américains dans Goodman North American Partnership (GNAP), en partenariat avec Goodman Group. Mis sur pied en 2012, GNAP investit dans des biens immobiliers logistiques et industriels de premier ordre sur des marchés clés en Amérique du Nord. Vente de notre participation de 50 pour cent dans le centre commercial intu Asturias, auparavant appelé Parque Principado, à Oviedo, en Espagne, conjointement avec notre partenaire de coentreprise intu properties plc. Le produit net de la vente s'élève à environ 85 millions d'euros. Notre participation a été initialement acquise en 2013.





Vente de notre participation de 45,0 pour cent dans six immeubles résidentiels de la région de la baie de San Francisco et un terrain dans le sud de la Californie. Le produit net de la vente s'élève à environ 601 millions de dollars canadiens. Nos participations acquises entre 2012 et 2014 étaient détenues conjointement avec notre partenaire de coentreprise Essex Property Trust.



À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit, dans l'intérêt de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires, les fonds dont le Régime de pensions du Canada (le RPC) n'a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, au Luxembourg, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2019, la caisse du RPC totalisait 420,4 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements sur Investissements RPC, veuillez visiter le site www.cppinvestments.com/fr ou nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Twitter.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD, L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RPC, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

SOURCE Canada Pension Plan Investment Board

Renseignements: Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Darryl Konynenbelt, Directeur, Relations avec les médias, Tél. : 1-416-972-8389, [email protected]

Liens connexes

www.cppib.ca