Le programme transformateur vise à améliorer les soins intégrés pour les personnes âgées partout au Canada

MISSISSAUGA, ON, le 12 juin 2024 /CNW/ - L'Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD) et l'Association médicale canadienne (AMC) sont heureuses d'annoncer le lancement de l'initiative du projet ECHO des soins intégrés aux personnes âgées (SIPA), un programme novateur conçu pour améliorer la qualité des soins à domicile et en milieu communautaire aux personnes âgées ayant des besoins complexes en matière de soins.

Le projet ECHO SIPA a été conçu spécialement pour les fournisseurs de soins à domicile et de soins primaires qui ont de la difficulté à répondre aux besoins de plus en plus complexes en matière de soins des aînés vivant dans leur foyer et leur collectivité. Conformément au modèle général du projet ECHO, initialement conçu pour améliorer le traitement des maladies chroniques dans les régions rurales et mal desservies, le projet ECHO SIPA utilisera un modèle de collaboration et de partage des connaissances pour améliorer les compétences des fournisseurs de soins à domicile et de soins de santé primaires.

« En mettant l'accent sur les modèles de soins intégrés et les soins aux personnes âgées, le projet ECHO SIPA fera la promotion d'une approche multidisciplinaire pour aborder un éventail de sujets cliniques, a déclaré Vikas Sethi, président du conseil d'administration de l'ACSSD. Cette approche de renforcement des capacités facilite l'accès à l'expertise de spécialistes et d'experts en la matière qui partagent leurs connaissances et leurs expériences avec les fournisseurs de soins à domicile et de soins primaires, ce qui mène à de meilleurs résultats en matière de soins et de santé. »

L'initiative du projet ECHO SIPA relève plusieurs défis importants en matière de soins aux aînés. De nombreux fournisseurs de soins de santé ont un accès limité à la formation et à l'expertise spécialisées, en particulier dans les régions éloignées ou mal desservies. Cette rareté des connaissances entraîne souvent une fragmentation des soins et des résultats sous-optimaux pour les aînés. De plus, le besoin de perfectionnement professionnel continu est essentiel au maintien de normes élevées de soins. L'initiative du projet ECHO SIPA est prête à surmonter ces obstacles en offrant aux fournisseurs de soins de santé des possibilités continues de formation et d'amélioration des compétences.

« L'AMC est heureuse d'appuyer l'initiative du projet ECHO SIPA, a déclaré la Dre Kathleen Ross, présidente de l'AMC. De nombreuses personnes âgées n'ont pas régulièrement accès aux ressources dont elles ont besoin pour vieillir à la maison, ce qui est très préoccupant. À mesure que la population du Canada vieillit, il est impératif que les fournisseurs de soins à domicile et de soins primaires aient les outils et les connaissances nécessaires pour fournir les soins de grande qualité que les aînés méritent. »

L'initiative du projet ECHO SIPA devrait commencer ses séances en septembre 2024. Les fournisseurs de soins de santé, les organisations et les intervenants des secteurs des soins à domicile et des soins primaires sont invités à se joindre à ce parcours de transformation.

Pour en savoir plus, consultez le site Web à https://cdnhomecare.ca/chca-project-echo-integrated-seniors-care/

À propos de l'ACSSD : L'Association canadienne de soins et services à domicile se consacre à l'excellence des soins à domicile et en milieu communautaire. Grâce à la défense des droits, au partage des connaissances et à la recherche, l'ACSSD vise à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens en faisant la promotion de services de soins intégrés de grande qualité.

