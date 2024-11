MISSISSAUGA, ON, le 13 nov. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne de soins et domicile (ACSSD) demande une meilleure transparence dans les rapports sur les dépenses de soins à domicile afin de renforcer la responsabilisation, la planification des politiques et l'allocation des ressources à long terme pour les services de soins à domicile et en milieu communautaire.

Selon le rapport de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) intitulé Tendances des dépenses nationales de santé, 2024, publié le 7 novembre, les dépenses de santé au Canada devraient atteindre plus de 330 milliards de dollars en 2024. Ce chiffre reflète une augmentation régulière des dépenses de santé, de l'ordre de 4 % par an en moyenne. Les principaux postes de dépenses sont les hôpitaux, les médecins et les médicaments, qui représentent la majeure partie des coûts de santé. Toutefois, une autre catégorie essentielle, les "autres dépenses de santé", comprend des services essentiels tels que les soins à domicile et de proximité. Le large regroupement de ces services au sein des "autres dépenses de santé" rend difficile l'évaluation des allocations de fonds spécifiques nécessaires pour évaluer l'impact et l'adéquation des ressources allouées aux soins à domicile.

" Les soins à domicile et communautaires sont essentiels à la santé et au bien-être des Canadiens, en particulier pour nos aînés fragiles et ceux qui vivent avec des maladies chroniques complexes ", a déclaré Vikas Sethi, président du conseil d'administration de l'ACSSD. "Les investissements ciblés du gouvernement fédéral dans les soins à domicile soulignent leur importance, mais en l'absence de rapports clairs et transparents sur la manière dont ces fonds sont alloués, il est difficile de mesurer leur impact et de s'assurer qu'ils sont utilisés de manière efficace."

Ces dernières années, le gouvernement fédéral a pris d'importants engagements financiers pour soutenir les soins à domicile et de proximité dans tout le Canada. Il s'agit notamment de

6 milliards de dollars dans le cadre d'un investissement de 11 milliards de dollars sur dix ans (2017) pour développer les soins à domicile et de proximité et les services de santé mentale.

Sur cinq ans, 3 milliards de dollars (2021) permettront de renforcer les normes en matière de soins de longue durée et d'améliorer les services en établissement et à domicile.

permettront de renforcer les normes en matière de soins de longue durée et d'améliorer les services en établissement et à domicile. Les accords "Vieillir dans la dignité" (2023) apporteront de nouveaux financements de 2023 à 2028 pour développer les soins à domicile et de proximité, les soins palliatifs et les options de soins de longue durée sûrs.

Ces investissements reflètent l'engagement du gouvernement à renforcer les soins à domicile dans tout le Canada, mais l'ACSSD souligne qu'une surveillance efficace exige des rapports transparents et détaillés sur la façon dont ces fonds sont utilisés. Sans cette clarté, il est difficile d'évaluer l'impact et de garantir la responsabilité.

" Pour répondre à la demande croissante de soins à domicile, nous avons besoin de plus que des engagements de financement ", a déclaré Nadine Henningsen, directrice générale de l'ACSSD. "Des rapports clairs sur les dépenses de soins à domicile permettent aux décideurs politiques de prendre des décisions éclairées et d'orienter les ressources là où elles sont le plus nécessaires."

L'ACSSD exhorte l'ICIS, les provinces et les territoires à adopter des pratiques de déclaration détaillées qui catégorisent distinctement les dépenses de soins à domicile dans la catégorie des " autres dépenses de santé ". Cette transparence permettra aux décideurs de suivre l'impact du financement, d'optimiser l'affectation des ressources et de prévoir avec précision les besoins futurs, afin de soutenir un système de soins à domicile durable et adapté dans l'ensemble du Canada.

