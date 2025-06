MISSISSAUGA, ON, le 2 juin 2025 /CNW/ - L'Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD) est heureuse d'annoncer la nomination de Fiona Deller au poste de cheffe de la direction. Son mandat commence immédiatement. Madame Deller succède à Nadine Henningsen, qui prend sa retraite après près de deux décennies de leadership exemplaire.

Fiona Deller possède une vaste expérience des politiques publiques, des opérations stratégiques et de l'élaboration de programmes axés sur la recherche. Plus récemment, elle a occupé le poste de cheffe de la stratégie et des opérations au Centre des compétences futures, où elle a dirigé la mise en œuvre opérationnelle d'une initiative nationale de 375 millions de dollars pour soutenir le perfectionnement de la main-d'œuvre. Au cours de sa carrière, elle a occupé différents postes de direction au sein du Conseil ontarien de la qualité de l'enseignement supérieur et du Conseil des ministres de l'Éducation, où elle a stimulé l'innovation et eu un impact dans les domaines de l'éducation et des politiques sociales.

« La grande expertise de Fiona en matière de systèmes publics et son style de leadership collaboratif en font la personne idéale pour guider l'ACSSD vers l'avenir », a déclaré Vikas Sethi, président du conseil d'administration de l'ACSSD. « Elle met à contribution un état d'esprit stratégique et un engagement envers un changement significatif qui cadrent parfaitement avec notre mission de renforcer les soins à domicile, les soins primaires et les services communautaires intégrés partout au Canada. »

Le conseil d'administration de l'ACSSD remercie du fond du cœur la cheffe de la direction sortante, Nadine Henningsen, dont le leadership visionnaire a positionné l'association comme une voix nationale pour faire progresser des soins à domicile intégrés et empreints de compassion. L'héritage de Nadine comprend le lancement d'initiatives clés comme les « principes nationaux pour les soins à domicile », l'initiative SPRINT Implementation Collaborative™ et la défense de la voix des aidants naturels partout au Canada.

Alors que l'ACSSD se tourne vers l'avenir, elle continuera de diriger les efforts nationaux visant à élargir l'accès à des soins à domicile de grande qualité, à faire progresser les modèles de soins intégrés et à soutenir le développement durable de travailleurs de la santé qualifiés. Avec le lancement prochain du Cadre renforcé pour l'intégration des soins axés sur les personnes et la poursuite d'initiatives révolutionnaires comme le projet ECHO, l'Association est prête à avoir un impact transformateur.

« La nomination de Fiona marque un nouveau chapitre passionnant pour l'ACSSD, a déclaré Jo-Anne Poirier, nouvelle présidente du conseil d'administration de l'ACSSD et présidente et cheffe de la direction de VON Canada. « Son expérience et son leadership renforceront notre capacité à réaliser notre vision, en veillant à ce que tous les Canadiens aient accès aux soins empreints de compassion et coordonnés dont ils ont besoin à la maison et dans leur collectivité. »

L'Association canadienne de soins et services à domicile (ACSSD) est une association nationale sans but lucratif qui se consacre à la promotion des soins intégrés axés sur la personne à domicile et en milieu communautaire. L'ACSSD travaille avec des partenaires de partout au Canada pour améliorer l'expérience de soin et les résultats grâce à la collaboration, à l'innovation et à la promotion des intérêts.

