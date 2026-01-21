L'ACRGTQ remet le prix Innovation 2026 à Canmec

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), M. Marc Joncas, la directrice générale sortante de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ainsi que la directrice générale désignée de l'ACRGTQ, Me Caroline Amireault, ont remis, en compagnie de M. Dominique Godin, directeur de la souscription - cautionnement chez Travelers, le prix Innovation 2026 à Canmec.

Le prix Innovation de l'ACRGTQ valorise la recherche de solutions innovantes permettant d'améliorer la productivité sur les chantiers de construction de génie civil et voirie, tout en mettant en valeur les entreprises membres de l'ACRGTQ.

La remise de prix Innovation est commanditée cette année par Travelers.

Canmec a reçu ce prix pour son projet de remplacement du tablier du pont Laviolette, à Trois-Rivières. Le chantier présentait de nombreux défis, notamment en raison de la structure du pont qui empêchait l'usage de grues mobiles standards et de l'obligation de maintenir le pont opérationnel pendant toute la durée des travaux. L'équipe de Canmec devait donc imaginer une approche unique lui permettant de respecter ces paramètres particuliers.

Canmec a conçu et fabriqué un équipement de levage entièrement sur mesure ainsi que des méthodes de travail adaptées répondant aux enjeux très stricts du chantier.

Avec cette réalisation, Canmec démontre l'avantage de posséder l'expertise de conception, de fabrication et d'installation au sein de la même entreprise, permettant une approche créative tout en s'adaptant à un environnement exceptionnel et en réalisant du hors norme dans le domaine du génie civil.

Toutes nos félicitations à Canmec !

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

