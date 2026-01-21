L'ACRGTQ remet le prix Excavation-responsable 2026 à EBC

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, la directrice générale sortante de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ainsi que la directrice générale désignée de l'ACRGTQ, Me Caroline Amireault, ont remis, en compagnie de Mme Nathalie Moreau, directrice générale d'Info-Excavation, le prix Excavation-responsable à EBC.

Le prix Excavation-responsable reconnaît les efforts d'un entrepreneur membre de l'ACRGTQ pour la prévention des dommages aux infrastructures souterraines, assurant ainsi la sécurité des travailleurs et des citoyens, la protection de l'environnement et le maintien des services publics.

Fondée à Québec en 1968, EBC emploie quelque 1 600 personnes. Son équipe réalise des travaux variés avec rigueur et avec un haut niveau de professionnalisme.

Au cours de la dernière année, 248 demandes de localisation ont été effectuées. La grande majorité des travaux, soit 67 %, se situaient à Québec, ainsi que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les types de travaux touchaient principalement des travaux civils variés (32 %), des puits d'exploration (16 %), des ponts-ponceaux (13 %) ou des aqueducs et égouts (10 %).

EBC se démarque par une gestion du risque exemplaire ; 99 % des demandes effectuées impliquaient plus de quatre infrastructures souterraines dans le sol.

Malgré ce niveau de complexité, aucun bris n'a été comptabilisé par le comité d'Info-Excavation dans la dernière année.

Ce résultat exceptionnel témoigne d'une organisation disciplinée, d'un savoir-faire solide et d'une équipe hautement qualifiée.

Toutes nos félicitations à EBC !

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

