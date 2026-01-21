L'ACRGTQ remet le prix Génie-voirie en développement durable 2026 à Pomerleau

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, la directrice générale sortante de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, ainsi que la directrice générale désignée de l'ACRGTQ, Me Caroline Amireault, ont remis, en compagnie de Mme Christelle Debrauwer - Directrice générale de Activa Environnement, le prix Génie-voirie en développement durable à Pomerleau pour son projet ambitieux de modernisation et de sécurisation des infrastructures portuaires de Trois-Rivières.

Le prix Génie-voirie en développement durable salue l'excellence des pratiques innovantes dans une perspective de développement durable, récompensant une entreprise pour son approche contribuant à la protection de l'environnement et à la création d'une économie responsable.

La remise du prix Génie-voirie en développement durable est commanditée cette année par Activa Environnement.

Cette année, le prix est remis à Pomerleau. L'entreprise se distingue avec son chantier comprenant la démolition et de la reconstruction du quai 17, la construction du nouveau quai 16 et la modernisation des anciens silos à grains du terminal céréalier.

Ce projet mise sur des infrastructures plus résilientes face aux changements climatiques comme les inondations, les crues et la hausse du niveau de l'eau.

Au-delà de la technique, le projet s'inscrit également dans une démarche sociale par le soutien des communautés locales via des dons et des partenariats, dont une part significative dédiée aux causes environnementales et autochtones.

Une meilleure planification des travaux, le recyclage des matériaux et l'intégration des solutions durables dès la conception sont des façons de faire qui pourront servir d'exemples pour de nombreux futurs chantiers.

Avec ce projet, Pomerleau prouve qu'il est possible d'allier une mentalité d'innovation, de durabilité et de performance, tout en réduisant l'impact environnemental d'un chantier.

Toutes nos félicitations à Pomerleau !

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

