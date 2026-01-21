L'ACRGTQ remet le prix Défi prévention santé-sécurité du travail 2026 à Cegerco

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Le président de l'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Marc Joncas, la directrice générale sortante de l'ACRGTQ, Me Gisèle Bourque, et la directrice générale désignée de l'ACRGTQ, Me Caroline Amireault, ont remis, en compagnie de Mme Kathy Otis, directrice générale de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction (ASP Construction), le prix Défi prévention santé-sécurité du travail à Cegerco pour le chantier de la Centrale Rapide-Deux, en Abitibi.

Le prix Défi prévention santé-sécurité du travail met en valeur la prévention des accidents de travail dans le cadre d'une saine compétition. Il récompense un chantier où des mesures de sécurité efficaces ont été mises en place pour contrôler ou éliminer les dangers à la source, soulignant ainsi les efforts des entrepreneurs en matière de prévention sur les chantiers de construction.

Le chantier de la Centrale Rapide-Deux était complexe et a été réalisé conjointement avec Hydro-Québec alors que le barrage et la centrale restaient en opération. Cette situation exigeait une rigueur exceptionnelle de la part de l'équipe; une formation de Leadership en action conjointe a d'ailleurs été offerte à tous les gestionnaires de Cegerco et Hydro-Québec.

Le chantier présentait plusieurs dangers: silice cristalline, travaux en hauteur, espaces clos, proximité de l'eau, circulation d'équipement lourd et chute d'objets. Cegerco a travaillé à les éliminer à la source.

Toute l'équipe de Cegerco, en partenariat avec Hydro-Québec, a participé de façon active à la sécurité avec plus de 300 actions en prévention dans la dernière année.

Ces efforts ont mené à respecter l'objectif ultime : une diminution majeure des événements et des blessures.

Félicitations à Cegerco pour cette initiative.

À propos de l'Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 700 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 46 000 salariés.

