«Cette annonce souligne l'intention de maintenir les niveaux d'emploi tel quel et nous espérons que ce sera le cas. Il faut comprendre que ce sont d'excellents emplois permettant de soutenir des familles et des communautés. Nous prenons acte de cet engagement et continuerons de représenter nos membres pour qu'ils soient respectés » explique Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor. « Il est important de comprendre qu'il s'agit d'excellents emplois qui soutiennent les familles et les communautés. Nous reconnaissons cet engagement et continuerons de représenter nos membres pour qu'ils soient respectés. »

On se demande encore quelles seront les répercussions de cette acquisition sur les membres d'Unifor, en particulier ceux qui risquent d'être mis à pied dans les usines inexploitées de Résolu à Amos et à la Baie-Comeau, au Québec.

« Nous surveillerons ce que cette acquisition signifie pour nos membres après un examen prévu par le Bureau de la concurrence », a affirmé Scott Doherty, adjoint au président national. « Cet investissement donne au syndicat une certaine confiance que Paper Excellence est engagé envers les travailleurs forestiers canadiens, mais nous devons voir quelles sont les prochaines mesures que l'industrie et ses filiales entreprendront ensuite et si des ajustements à la propriété des usines auront des répercussions sur nos membres au cours des mois à venir. »

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant plus de 315 000 travailleurs dans chacun des principaux secteurs de l'économie, dont plus de 23 000 au sein du secteur forestier. Le syndicat défend tous les travailleurs et leurs droits, lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger et cherche à engendrer un changement progressiste en vue d'un avenir meilleur.

SOURCE Le Syndicat Unifor

