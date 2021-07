La Stratégie nationale s'appuie sur la première stratégie nationale pour la littératie financière publié par l'ACFC en 2015. Elle tient compte des répercussions économiques de la pandémie sur de nombreux Canadiens, des divers besoins des consommateurs, en particulier les plus vulnérables, et des attentes des Canadiens qui ne cessent d'évoluer dans un marché financier de plus en plus numérique. Les commentaires d'intervenants de partout au Canada, combinés aux nouvelles idées issues des recherches menées par l'ACFC et des chercheurs externes, ont été essentiels à l'élaboration de la Stratégie.

La Stratégie nationale met l'accent sur la nécessité de faire évoluer l'écosystème financier afin qu'il soit plus accessible, inclusif et efficace pour les Canadiens. Elle offre un cadre qui permet de réduire les obstacles, de catalyser les actions et d'aider les consommateurs à améliorer leurs compétences, leurs capacités et leurs comportements en ayant comme but ultime d'accroître leur résilience financière.

La Stratégie nationale soutient la vision d'un Canada où chacun peut accroître sa résilience financière dans un monde de plus en plus numérique. Elle est une feuille de route qui permet de guider les efforts des intervenants dans l'écosystème financier, y compris l'ACFC, les organismes communautaires, les membres de l'industrie financière, les gouvernements et les organismes de réglementation et autres acteurs clés, afin de soutenir cet objectif.

La Stratégie désigne trois domaines d'intérêt :

Réduire les obstacles qui empêchent les gens d'avoir accès aux produits, services et renseignements financiers appropriés, de les comprendre et de les utiliser à leur avantage, ou limitent leurs efforts à cet égard. Les priorités consistent à communiquer de façon à ce que les gens comprennent, concevoir de façon à répondre à différents besoins et favoriser un accès numérique accru et une meilleure littératie numérique. Catalyser les actions pour aider les Canadiens à obtenir des résultats financiers positifs et s'attaquer aux préjugés et aux malentendus. Les priorités consistent à améliorer l'accès à une aide financière fiable et abordable, tirer parti de la conception comportementale pour simplifier les décisions financières et renforcer les mesures de protections des consommateurs. Aider les Canadiens à acquérir les compétences, les capacités et les comportements qui constituent les éléments clés de la résilience financière pour les consommateurs. Ces éléments clés comprennent les compétences pour naviguer le marché financier, l'acquisition de connaissances en temps opportun et la gestion des dépenses, des dettes et de l'épargne.

La Stratégie nationale pour la littératie financière repose sur une approche fondée sur des preuves qui tire parti de la recherche et de la collaboration entre les intervenants de l'écosystème financier.

Au cours des prochains mois, l'ACFC continuera de mobiliser les intervenants pour mettre en place des indicateurs qui serviront à mesurer nos efforts et cerner les initiatives qui permettront de faire avancer l'objectif ultime de la Stratégie nationale : aider les Canadiens à accroître leur résilience financière.

Faisons des changements qui comptent.

« Alors que nous sortons de la pandémie, la Stratégie nationale pour la littératie financière apportera des changements positifs qui permettront aux Canadiens d'accroître davantage leur résilience financière. La pandémie mondiale a créé un choc économique qui a touché tous les Canadiens et qui a eu une incidence démesurée sur nos populations les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes, les travailleurs à bas salaires et les PANDC (personnes autochtones, noires et de couleur). Notre gouvernement a pris des mesures décisives rapidement pour soutenir les travailleurs, les familles et les entreprises et a fait des investissements historiques pour la relance. L'accent mis sur la résilience financière dans la Stratégie nationale aidera les plus vulnérables et profitera à tous les Canadiens, alors que nous nous affairons à revenir en force suite à la pandémie de COVID-19. »

- L'honorable Mona Fortier, Ministre de la Prospérité de la classe moyenne et Ministre associée des Finances

« Le renouvellement de la Stratégie nationale est une période passionnante pour tous ceux qui travaillent à renforcer la littératie financière des Canadiens. À l'ACFC, nous sommes fiers d'être un chef de file dans le domaine de la littératie financière, et la Stratégie nationale pour la littératie financière constitue un audacieux pas vers l'avant. L'ACFC a hâte de collaborer avec les organismes et les particuliers de partout au pays dans le cadre de nos efforts pour réduire les obstacles et catalyser les actions afin d'aider les Canadiens à accroître leur résilience financière. Ensemble, nous ferons des changements qui comptent. »

- Judith Robertson, commissaire, Agence de la consommation en matière financière du Canada

Faits en bref

Le renforcement de la littératie financière des Canadiens constitue une partie essentielle du mandat de l'Agence de la consommation en matière financière qui consiste à protéger les consommateurs financiers. L'Agence protège également les consommateurs financiers en supervisant la conformité des entités sous réglementation fédérales, y compris les banques, à l'égard de leurs obligations légales, leurs codes de conduites et leurs engagements publics.

En 2015, l'Agence de la consommation en matière financière du Canada a lancé la première Stratégie nationale pour la littératie financière - Compte sur moi, Canada. La Stratégie a permis de sensibiliser les gens à l'importance de la littératie financière et a suscité des efforts de grande envergure pour renforcer les connaissances, les compétences et la confiance en matière de finance des Canadiens.

La littératie financière comprend les compétences ainsi que la capacité de prendre des décisions éclairées, de même que les actions ou les comportements qui mènent à des résultats financiers positifs. La littératie financière est une compétence essentielle tout comme la lecture et l'écriture.

comprend les compétences ainsi que la capacité de prendre des décisions éclairées, de même que les actions ou les comportements qui mènent à des résultats financiers positifs. La littératie financière est une compétence essentielle tout comme la lecture et l'écriture. La résilience financière est la capacité de s'adapter ou de persévérer face aux choix, difficultés et chocs financiers prévisibles et imprévisibles de la vie.

