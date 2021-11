Le renforcement de la littératie financière des Canadiens est un objectif central du mandat de l'ACFC. Le marché financier est complexe et de plus en plus numérique, et de nombreux Canadiens continuent à éprouver des difficultés financières. L'ACFC est résolue à aider les Canadiens à surmonter ces défis.

L'été dernier, l'ACFC a publié sa nouvelle Stratégie nationale pour la littératie financière, qui établit un cadre afin d'amener les intervenants à collaborer à la création d'un écosystème financier plus accessible, inclusif et efficace pour les Canadiens. Le thème du Mois de la littératie financière, Faisons des changements qui comptent!, concorde avec celui de la Stratégie nationale et encourage les organisations de l'écosystème financier dans son ensemble à réduire les obstacles et à catalyser les actions afin d'aider les Canadiens à accroître leur résilience financière. L'ACFC a déterminé des actions que les intervenants peuvent accomplir pour contribuer à la réalisation de la Stratégie nationale.

De plus, l'ACFC propose aux Canadiens et aux intervenants des ressources et des outils qui peuvent contribuer à accroître la résilience financière de la population, ce qui comprend le Planificateur budgétaire novateur et personnalisé de l'ACFC et des renseignements à propos de sujets allant de la gestion des dépenses, des épargnes et des dettes à la navigation du marché financier.



Le Mois de la littératie financière sera axé sur quatre thèmes (un pour chaque semaine) :

1er au 6 novembre Gérer ses dépenses pour payer ses factures et

rembourser ses dépenses effectuées à crédit. 7 au 13 novembre Gérer ses dettes pour se sentir en contrôle de sa

situation en matière d'endettement. 14 au 20 novembre Gérer ses épargnes pour se préparer aux chocs

financiers et aux dépenses imprévues, et atteindre ses objectifs financiers. 21 au 30 novembre Naviguer le marché financier en étant bien renseigné et

en toute confiance.

Ces thèmes sont basés sur les éléments clés pour atteindre la résilience financière qui sont énoncés dans la Stratégie nationale pour la littératie financière de l'ACFC.

Dans la foulée du succès obtenu l'an dernier lors du 10e anniversaire du Mois de la littératie financière, l'ACFC a prévu un certain nombre d'évènements et d'activités qui se dérouleront tout au long du mois de novembre. Comme les femmes ont été touchées de façon disproportionnée par la pandémie du point de vue financier, l'ACFC tiendra un évènement public destiné aux femmes le 17 novembre. Cet évènement visera à aider les femmes à acquérir les compétences en gestion des finances et les habitudes d'épargne nécessaires pour accroître leur résilience financière.

Les Canadiens et les intervenants sont invités à visiter la page Canada.ca/mois-de-la-litteratie-financiere pour obtenir des trucs et outils financiers ainsi que de l'information sur les évènements et les activités qui auront lieu cette année.

« Le Mois de la littératie financière met en lumière l'importance pour une personne d'accroître sa résilience financière, notamment à l'époque difficile que nous traversons. À l'ACFC, nous sommes fiers d'être un chef de file en matière de littératie financière, et notre Stratégie nationale pour la littératie financière est une mesure audacieuse qui mènera à la création d'un meilleur écosystème financier pour tous les Canadiens. Je suis ravie de l'occasion que nous donne le Mois de la littératie financière de cette année d'avancer dans la réalisation des priorités de la Stratégie nationale. Je félicite les nombreuses organisations dévouées qui, d'un bout à l'autre du pays, soutiennent le Mois de la littératie financière. Et j'encourage les Canadiens à prendre du temps ce mois-ci pour se renseigner sur les gestes qu'ils peuvent poser pour améliorer leur résilience financière. Faisons des changements qui comptent! »



Judith Robertson, Commissaire, L'Agence de la Consommation en matière financière du Canada

Faits en bref

Le rôle de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada est de protéger les consommateurs de produits et services financiers en renforçant la littératie financière des Canadiens et en veillant à ce que les entités sous réglementation fédérale, dont les banques, se conforment à leurs obligations en vertu des lois et règlements, des codes de conduite et des engagements publics.

L'ACFC et le Groupe d'action sur la littératie financière ont mis sur pied le Mois de la littératie financière en 2011. Aujourd'hui, des centaines d'organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif participent à la promotion du Mois de la littératie financière et à l'organisation d'évènements et d'activités à l'échelle du pays dans l'optique commune de renforcer la littératie financière des Canadiens.

La littératie financière s'entend notamment des compétences dont une personne a besoin pour prendre des décisions financières éclairées et de sa capacité de prendre de telles décisions, ainsi que des gestes ou comportements qui permettent d'obtenir des résultats financiers favorables. La littératie financière est réputée être une compétence essentielle, tout comme la lecture et l'écriture.

La résilience financière s'entend de la capacité de s'adapter ou de persévérer face aux choix, difficultés et chocs financiers prévisibles et imprévisibles de la vie.

