OTTAWA, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (« ACESI ») et la Canadian Indigenous Nurses Association (« CINA ») ont publié aujourd'hui une déclaration annonçant la publication du premier Rapport sur le sondage auprès des étudiantes et des membres du corps professoral autochtones en sciences infirmières, 2020-2021 (« rapport »).

« L'ACESI est ravi d'appuyer ce projet important en partenariat avec la CINA. Le rapport aborde l'appel à l'action 23 du rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR), qui demande une augmentation du nombre de professionnels de la santé autochtones. Un sondage annuel des étudiantes et des membres du corps professoral autochtones au sein des écoles de sciences infirmières canadiennes permettra à la population de prendre connaissance et d'évaluer les progrès réalisés relativement à l'augmentation du nombre d'infirmières et d'infirmiers autochtones à l'échelle du pays » a déclaré Cynthia Baker, la directrice générale de l'ACESI.

Voici quelques-uns des points saillants du rapport:

218 étudiantes autochtones en sciences infirmières sont diplômées d'un programme préalable menant à l'admission à la profession infirmière autorisée en 2021

976 étudiantes autochtones sont inscrites à un programme préalable menant à l'admission à la profession infirmière autorisée.

337 étudiantes autochtones sont acceptées à un programme préalable menant à l'admission à la profession infirmière autorisée en 2020-2021

45 étudiantes autochtones sont inscrites à un programme de maîtrise; 25 à un programme pour infirmières et infirmiers praticiens et 14 à un programme de doctorat, à travers le Canada

72 membres du corps professoral autochtones permanentes à temps plein, 9 membres du corps professoral autochtones contractuelles à temps plein et 13 membres du corps professoral autochtones contractuelles à temps partiel enseignent au sein des écoles de sciences infirmières au Canada .

« Ce sondage annuel est le résultat des efforts sur 5 ans du groupe de travail conjoint ACESI-CINA, conçu pour soutenir la réactivité des infirmières et infirmiers enseignants aux appels à l'action de la CVR et afin de fournir à la population des données recueillies systématiquement. Bien que nous soyons heureux du potentiel que ce rapport représente, il faut voir une augmentation de ces chiffres l'année prochaine, et il est primordial que les écoles fassent en sorte que l'expérience des étudiantes et du corps professoral autochtones soit positive », a déclaré Marilee Noswegic, directrice générale, CINA.

Le Rapport sur le sondage auprès des étudiantes et des membres du corps professoral autochtones en sciences infirmières sera mené parallèlement au rapport Statistiques sur la formation des infirmières et infirmiers au Canada. Le nombre indiqué d'étudiantes et de corps professoral autochtones en sciences infirmières représente seulement celles qui se sont autodéclarées autochtones.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour la formation infirmière, la recherche et le scholarship et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

À propos de l'Association des infirmiers et des infirmières autochtones du Canada (Canadian Indigenous Nurses Association -- CINA)

La mission de la CINA est d'améliorer la santé des peuples autochtones en appuyant les infirmières et infirmiers autochtones et en favorisant l'évolution et la pratique des soins infirmiers axés sur la santé autochtone. Dans l'exercice de cette mission, la CINA se livrera à des activités liées au recrutement et à la rétention, à l'appui des membres, à la consultation, à la recherche et à l'éducation.

Site Web : www.casn.ca

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Renseignements: Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Téléphone : 613 235-3150, Courriel : [email protected]