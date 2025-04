OTTAWA, ON, le 9 avril 2025 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI), qui représente 93 écoles de sciences infirmières canadiennes, dévoile sa plateforme électorale fédérale 2025 : Former le personnel infirmier, améliorer les soins. L'ACESI exhorte tous les partis politiques à s'engager à investir dans une formation infirmière de haute qualité qui viendra appuyer un système de santé plus solide, plus accessible, équitable et durable.

Alors que le Canada fait face à un contexte de soins de santé de plus en plus complexe, l'ACESI souligne que le besoin d'infirmières et infirmiers qualifiés et hautement scolarisés n'a jamais été aussi important, et que répondre aux besoins actuels en matière soins de santé commence par un investissement dans une formation en sciences infirmières de qualité. L'ACESI met en évidence quatre actions spécifiques qu'un investissement fédéral immédiat en formation infirmière va déclencher :

Rétablir l'accès aux soins primaires. Assurer que les infirmières et infirmiers futurs soient préparés à prendre soin des Canadiens dans la communauté, à domicile et en soins de longue durée, y compris dans les régions rurales et éloignées. Favoriser des collectivités en santé. Des professionnels de la santé possédant une expertise en matière de promotion de la santé, capables d'améliorer le bien-être de la population et de réduire les défis de santé à l'échelle de la population - des pandémies à la santé planétaire. Favoriser l'équité en matière de santé. Former les futurs infirmières et infirmiers à reconnaître les obstacles structurels et systémiques dans les soins de santé, les aborder, et lutter activement contre le racisme et la discrimination à tous les niveaux. Inverser la tendance de la crise des ressources humaines en santé. Veiller à ce que les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés soient en mesure de fournir des soins complexes dans un système de santé confronté à des pénuries de personnel, et assurer un nombre suffisant d'infirmières et infirmier formés à la maîtrise et au doctorat afin d'aborder la pénurie d'infirmières et infirmiers enseignants.

« La formation en sciences infirmières est une question d'importance pour le public, transcendant les divisions politiques. Il demeure primordial pour les établissements de soins de santé et la population canadienne que les infirmières et infirmiers aient accès à une formation de qualité, y compris des plans de rétention et de transition fondés sur des données probantes », a déclaré Suzanne Harrison, présidente de l'ACESI.

L'ACESI recommande de faire progresser les priorités suivantes en matière de formation infirmière afin d'offrir aux Canadiens les soins qu'ils méritent :

Maintenir l'équité en santé comme priorité nationale. L'élan du changement ne doit pas ralentir, et la conversation ne doit pas dévier. Il est de notre responsabilité collective, au sein de la formation et de la pratique en matière de soins de santé, de démanteler le racisme et toutes les formes de discrimination, afin d'assurer un système de santé inclusif et équitable pour tous les Canadiens.

L'élan du changement ne doit pas ralentir, et la conversation ne doit pas dévier. Il est de notre responsabilité collective, au sein de la formation et de la pratique en matière de soins de santé, de démanteler le racisme et toutes les formes de discrimination, afin d'assurer un système de santé inclusif et équitable pour tous les Canadiens. Reconnaître l'importance du lieu dans la formation . Financer et soutenir des modèles innovants de formation infirmière qui augmentent l'accès pour les étudiantes et étudiants des communautés rurales, éloignées et du Nord. Les opportunités de formation locales contribuent à créer une main-d'œuvre qui reste et sert là où les soins sont les plus nécessaires.

. Financer et soutenir des modèles innovants de formation infirmière qui augmentent l'accès pour les étudiantes et étudiants des communautés rurales, éloignées et du Nord. Les opportunités de formation locales contribuent à créer une main-d'œuvre qui reste et sert là où les soins sont les plus nécessaires. Soutenir l'éducation publique. Le soutien financier des programmes de formation en sciences infirmières de qualité, agréés, et dans les deux langues officielles assure que les infirmières et infirmiers ont les capacités nécessaires pour assurer les soins des Canadiens dans tous les contextes.

Le soutien financier des programmes de formation en sciences infirmières de qualité, agréés, et dans les deux langues officielles assure que les infirmières et infirmiers ont les capacités nécessaires pour assurer les soins des Canadiens dans tous les contextes. Reconnaître la valeur de la formation des infirmières et infirmiers praticiens (IP). Les infirmières et infirmiers praticiens (IP) possèdent une formation avancée et une expertise leur permettant de fournir des soins primaires et spécialisés dans divers contextes. Investir dans la formation des IP et leur intégration dans les milieux de travail est une solution éprouvée pour améliorer l'accès aux soins et alléger la pression sur le système de soins de santé.

Les infirmières et infirmiers praticiens (IP) possèdent une formation avancée et une expertise leur permettant de fournir des soins primaires et spécialisés dans divers contextes. Investir dans la formation des IP et leur intégration dans les milieux de travail est une solution éprouvée pour améliorer l'accès aux soins et alléger la pression sur le système de soins de santé. Renforcer la transition à l'exercice. Les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés, formés à l'étranger, et qui changent de domaine de pratique ont besoin de mentorat et de soutien pour accroître la confiance et réduire le stress, ce qui améliore la capacité de rétention, stabilise et renforce les effectifs infirmiers. Le financement des programmes de transition et d'intégration garantit l'épanouissement des infirmières et infirmiers au sein de la main-d'œuvre en soins de santé au Canada .

Les infirmières et infirmiers nouvellement diplômés, formés à l'étranger, et qui changent de domaine de pratique ont besoin de mentorat et de soutien pour accroître la confiance et réduire le stress, ce qui améliore la capacité de rétention, stabilise et renforce les effectifs infirmiers. Le financement des programmes de transition et d'intégration garantit l'épanouissement des infirmières et infirmiers au sein de la main-d'œuvre en soins de santé au . Protéger la voix nationale des infirmières et infirmiers. Rendre permanent le poste d'Infirmière en chef du Canada afin de rassembler les organisations infirmières de tout le pays et de continuer à travailler ensemble pour faire progresser les priorités de la profession infirmière dans l'intérêt d'une population canadienne en meilleure santé.

« Les dirigeants politiques doivent s'assurer qu'au moment venu, les Canadiens recevront les soins auxquels ils ont droit, soit des soins de haute qualité, en temps opportun », a déclaré Suzanne Harrison, présidente de l'ACESI. « Cela commence par un engagement à fournir aux infirmières et infirmiers l'éducation, la formation et le soutien à la transition nécessaires pour la prestation de soins exceptionnels. »

La plateforme électorale fédérale de l'ACESI donne un aperçu des investissements en formation infirmière qui permettront aux infirmières et infirmiers d'acquérir l'expertise, le leadership et l'adaptabilité nécessaires pour faire face aux défis actuels en matière de ressources humaines en santé et d'offrir des soins exceptionnels aux Canadiens. En soutenant la formation en sciences infirmières dès maintenant, nous jetons les bases d'un Canada de demain plus sain et plus fort.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national en matière de formation, de recherche et de scholarship en sciences infirmières, et représente les programmes de baccalauréat et d'études supérieures en sciences infirmières à travers le Canada. La raison d'être de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et le scholarship en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Pour plus d'information : Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Téléphone : 613 235-3150, Courriel : [email protected], Site Web : www.casn.ca