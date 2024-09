OTTAWA, ON, le 20 sept. 2024 /CNW/ - le conseil d'administration de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) annonce la nomination de Jean Daniel Jacob au poste de directeur général de l'ACESI, rôle qu'il assumera à partir du 1er novembre 2024.

M. Jacob est actuellement professeur titulaire à l'École des sciences infirmières de la Faculté des sciences de la santé, à l'Université d'Ottawa. Il détient un doctorat en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa et possède une vaste expérience en tant que professeur et administrateur, ayant enseigné au baccalauréat ainsi qu'aux cycles supérieurs, et agit à titre de directeur de l'École des sciences infirmières au cours des trois dernières années. Durant son mandat de directeur, M. Jacob a exercé une influence positive sur l'École de sciences infirmières, en faisant progresser l'équité, la diversité et l'inclusion au sein de celle-ci. Ses intérêts de recherche se concentrent principalement sur les soins infirmiers en psychiatrie et psychiatrie légale. Son parcours en matière de formation en sciences infirmières, de recherche et de leadership à l'Université d'Ottawa est complété par son expérience au sein d'organismes communautaires, notamment son engagement dans un organisme à but non lucratif, Droits-Accès Outaouais, où il a œuvré en tant que président du conseil d'administration de 2017 à 2023. Il va sans dire que ces expériences font de M. Jacob le candidat idéal pour diriger les activités du Secrétariat national de l'ACESI.

La nomination de M. Jacob au poste de directeur général de l'ACESI prendra effet le 1er novembre 2024. Le conseil d'administration est confiant que sous la gouverne de M. Jacob, l'ACESI continuera à soutenir les écoles de sciences infirmières dans le contexte évolutif des soins de santé et de la formation en sciences infirmières au Canada.

M. Jacob considère la mission de l'ACESI de promouvoir une formation en sciences infirmières de haute qualité comme étant essentielle, et est enthousiaste à l'idée de collaborer avec des infirmières et infirmiers de partout au Canada. « En tant que nouveau directeur général de l'ACESI, je suis ravi de collaborer avec les écoles de sciences infirmières de partout au pays et de promouvoir le rôle vital de la formation en sciences infirmières. Dans un contexte où tous les yeux sont rivés sur la profession infirmière, nous sommes dans une période extrêmement importante en ce qui concerne notre participation à l'évolution des soins de santé. Je m'engage à créer un milieu favorable pour les infirmières et infirmiers qui participent à la formation en sciences infirmières, ainsi que les étudiantes et étudiants, afin qu'ils et elles puissent exceller et façonner l'avenir des soins de santé en tant que leaders », a déclaré M. Jacob.

Il succédera à Cynthia Baker, docteure en sciences infirmières. Les membres du conseil d'administration expriment leur gratitude à Mme Baker pour son engagement envers l'ACESI et lui offrent leurs meilleurs vœux pour ses projets futurs.

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national en matière de formation, de recherche et de scholarship en sciences infirmières, et représente les programmes de baccalauréat et d'études supérieures en sciences infirmières à travers le Canada. La raison d'être de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et le scholarship en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

Site Web : www.acesi.ca

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Pour plus d'information : Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Téléphone : 613-235-3150, Courriel : [email protected]