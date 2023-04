OTTAWA, ON, le 25 avril 2023 /CNW/ - L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (« ACESI ») a publié aujourd'hui une déclaration annonçant l'attribution d'un accord de contribution de Santé Canada de 2,4 millions de dollars canadiens pour le financement d'une initiative soutenant la recherche et le développement d'un nouveau programme national de résidence pour infirmières et infirmiers au Canada.

L'initiative nationale de formation en sciences infirmières, qui sera en vigueur jusqu'en mars 2027, vise à soutenir le maintien en poste des infirmières et infirmiers nouvellement autorisés au sein de la main-d'œuvre des soins de santé au Canada en améliorant leurs compétences et leur résilience ainsi qu'en réduisant le stress au travail.

La mise en œuvre du programme national bilingue de résidence pour infirmières et infirmiers de l'ACESI, en partenariat avec 15 à 20 employeurs de partout au pays (p. ex. hôpitaux de soins actifs, autorités sanitaires, hôpitaux spécialisés, centres de soins de longue durée), permettra de mener des recherches évaluatives afin de fournir des données probantes canadiennes sur les effets d'un tel programme sur la compétence clinique des infirmières et infirmiers récemment autorisés, y compris la réduction du niveau de stress éprouvé pendant la transition vers la pratique, ainsi que leur intégration et leur rétention au sein des effectifs infirmiers. On fera également une analyse économique des coûts et des avantages d'un tel programme étant donné le roulement élevé actuel du personnel infirmier.

Les personnes intéressées peuvent en apprendre davantage sur le programme en visitant le lien suivant: http://cnei-icie.casn.ca/fr/our-programs/programme-de-residence/, en communiquant par courriel à l'adresse [email protected] et en se présentant à l'une des deux séances d'information virtuelles gratuites :

le 28 avril 2023 de 14 h à 15h HE :

https://us02web.zoom.us/j/88314293564?pwd=aVh6cHhXZzl2K0U3OC9DN3pnMVpYZz09

https://us02web.zoom.us/j/88314293564?pwd=aVh6cHhXZzl2K0U3OC9DN3pnMVpYZz09 le 2 mai 2023 de 15 h à 16h HE :

https://us02web.zoom.us/j/89938759832?pwd=aG80VEtYaGE0R09uV2dXMWp6TDlSdz09

Citations

« L'amélioration de notre système de soins de santé passe par la résolution des problèmes auxquels sont confrontés nos infirmières et infirmiers dans tout le pays. Cet investissement aidera les nombreuses infirmières à se sentir appuyées, ce qui favorisa un meilleur maintien en poste et leur recrutement. En retour, cela contribuera à renforcer les soins de santé pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, car les infirmières jouent un rôle crucial dans notre bien-être quotidien. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé;

« Les nouvelles infirmières ont besoin d'un soutien adéquat pour réussir à s'intégrer au milieu d'exercice de la profession. Le programme de résidence de l'ACESI est essentiel pour garantir que le personnel infirmier nouvellement recruté reste dans le secteur de la santé. La mise en place d'un rigoureux programme de résidence pour les infirmières favorisera la croissance professionnelle et encouragera une culture d'apprentissage continu pour une réussite professionnelle permanente. »

Leigh Chapman

Infirmière en chef pour le Canada

« Le système de santé canadien connaît une pénurie de personnel infirmier sans précédent en raison de conditions de travail insoutenables et des exigences croissantes auxquelles sont confrontées les infirmières nouvellement diplômées. L'ACESI est convaincue qu'un programme national de résidence pour les nouvelles infirmières contribuera à leur intégration dans la prestation des soins de santé et favorisera la création d'un effectif plus durable. Nous sommes impatients de travailler avec Santé Canada, les employeurs du Canada, les établissements de soins de santé, les précepteurs et les nouvelles infirmières pour mettre en œuvre un programme national de résidence qui produira des infirmières ayant reçu une formation en résidence, qui seront davantage protégées, seront plus compétentes et resteront en poste. »

Cynthia Baker

Directrice générale, Association canadienne des écoles de sciences infirmières

À propos de l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières

L'Association canadienne des écoles de sciences infirmières (ACESI) est le porte-parole national pour la formation infirmière, la recherche et le scholarship et représente le baccalauréat et les études supérieures des programmes de sciences infirmières au Canada. La mission de l'ACESI consiste à orienter la formation infirmière et l'avancement des connaissances en sciences infirmières pour appuyer une meilleure santé des Canadiennes et des Canadiens.

À propos de Santé Canada

Santé Canada est le ministère fédéral chargé d'aider la population canadienne à maintenir et à améliorer leur santé, tout en respectant les choix et les circonstances de chacun. Son objectif est de faire du Canada l'un des pays ayant la population la plus en santé au monde. Les opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada.

SOURCE Association canadienne des écoles de sciences infirmières

Renseignements: Association canadienne des écoles de sciences infirmières, Téléphone : 613 235-3150, Courriel : [email protected], Site Web : www.casn.ca/fr/