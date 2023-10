L'ACDQ lance la campagne publicitaire « Mon dentiste »

MONTRÉAL, le 18 oct. 2023 /CNW/ - L'Association des chirurgiens dentistes du Québec (ACDQ) a lancé lundi dernier sa campagne publicitaire « Mon dentiste », qui vise à rappeler l'importance du rôle du dentiste dans le maintien d'une bonne santé buccodentaire, voire d'une bonne santé globale. La campagne se décline en publicités à la télévision, à la radio et sur le web.

Par cette initiative, l'ACDQ souhaite mettre l'accent sur l'importance d'avoir une vision englobante de la santé, qui inclut celle de la bouche et des dents. La santé buccodentaire est une pierre angulaire de la condition physique et doit être traitée comme telle.

« Lors de votre examen buccodentaire, le dentiste évalue minutieusement les dents, les gencives, les tissus mous, la langue, le palais, l'intérieur des joues et les ganglions, et ce, afin de s'assurer que votre bouche et les tissus avoisinants sont en bonne santé. Votre dentiste est le seul professionnel du milieu dentaire qualifié pour procéder à un examen de votre bouche, poser un diagnostic et établir un plan de traitement. C'est pour ça qu'il est essentiel que la visite chez le dentiste soit intégrée aux bonnes habitudes; l'examen régulier du dentiste permet d'agir en amont, avant que des problèmes plus graves ne surviennent. C'est d'autant plus important qu'avec l'espérance de vie qui augmente, il nous faut garder nos dents en bonne santé tout au long de celle-ci », affirme Dr Carl Tremblay, président de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec.

L'ACDQ invite donc la population à visiter régulièrement le dentiste et son équipe. La page web 200diagnostics.com fournit aussi des renseignements intéressants quant à l'expertise des dentistes.

