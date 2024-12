OTTAWA, ON, le 17 déc. 2024 /CNW/ - La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) aide la Société de logement communautaire d'Ottawa (LCO) à faire des progrès considérables en matière de réduction des émissions dans l'ensemble de son portefeuille immobilier grâce au programme Accélérateur de rénovations d'Ottawa (ARO).

Bryce Conrad (à gauche), président et chef de la direction, Société de portefeuille Hydro Ottawa inc., et Stéphane Giguère (à droite), président-directeur général, Société de logement communautaire d’Ottawa, prennent la pose pour une photo. (Groupe CNW/Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.)

Dans le cadre de cette initiative, LCO a embauché Envari solutions énergétiques, filiale d'Hydro Ottawa et consultant approuvé par l'ARO pour la réalisation d'études sur la décarbonation. Grâce à son expertise, Envari fournira à LCO une analyse exhaustive et un plan d'action personnalisé pour l'aider à maximiser l'efficacité énergétique de 38 de ses tours d'habitation et atteindre ses objectifs de réduction des émissions. Les parties en présence espèrent que le reste du portefeuille immobilier de LCO soit également soumis au programme.

Cet ambitieux projet a pour objet d'arrimer LCO avec le Plan directeur sur les changements climatiques de la Ville d'Ottawa, c'est-à-dire la réduction des émissions de LCO de 96 pour cent d'ici 2040.

Cette collaboration entre Hydro Ottawa et la Société de logement communautaire d'Ottawa démontre la puissance des partenariats pour lutter contre les changements climatiques. Les solutions énergétiques innovantes d'Hydro Ottawa aident LCO à atteindre ses objectifs environnementaux, tandis que le leadership de LCO en matière de durabilité est un modèle à suivre par d'autres bâtiments commerciaux, institutionnels ou multirésidentiels dans la grande transition vers l'énergie plus propre.

Faits en bref

En juillet 2024, LCO et Hydro Ottawa ont annoncé l'élargissement de leur partenariat existant dans le but de réduire les émissions de carbone dans les communautés de LCO grâce à des projets d'économie d'énergie innovants. Parmi ces projets : soutien technique pour l'installation d'infrastructures de recharge pour VE, de thermopompes, de panneaux solaires et de systèmes d'automatisation des bâtiments.

Le programme ARO d'Hydro Ottawa s'adresse aux immeubles commerciaux, institutionnels et résidentiels à logements multiples de moyenne et grande hauteur qui sont situés dans le territoire de service d'Hydro Ottawa.

s'adresse aux immeubles commerciaux, institutionnels et résidentiels à logements multiples de moyenne et grande hauteur qui sont situés dans le territoire de service d'Hydro Ottawa. Hydro Ottawa a été choisie par Ressources naturelles Canada (RNCan) pour offrir l'Accélérateur de rénovations d' Ottawa , un programme de 10 M$ en vigueur jusqu'au 31 mars 2027.

a été choisie par Ressources naturelles (RNCan) pour offrir l'Accélérateur de rénovations d' , un programme de 10 M$ en vigueur jusqu'au 31 mars 2027. Le programme ARO d'Hydro Ottawa donne accès à un écosystème de services de soutien conçus pour simplifier le processus de rénovations écoénergétiques majeures et couvrir une partie des coûts.

L'objectif de LCO est de s'arrimer avec le Plan directeur sur les changements climatiques de la Ville d' Ottawa , qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 96 pour cent d'ici 2040.

de la Ville d' , qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 96 pour cent d'ici 2040. Depuis 2011, LCO a économisé 64,1 M$ grâce aux efforts déployés en matière de durabilité et d'efficacité énergétique.

Citations :

« Ce partenariat témoigne de la force de la collaboration et de l'innovation pour lutter contre les changements climatiques et réaliser la transition énergétique. Nous sommes fiers d'appuyer la Société de logement communautaire d'Ottawa qui fait preuve de leadership en matière de décarbonation par l'entremise de notre programme Accélérateur de rénovations d'Ottawa. En investissant dans l'efficacité énergétique et en adoptant des solutions innovantes, nous pouvons aider LCO à atteindre ses ambitieux objectifs de réduction du carbone tout en rendant ses immeubles plus confortables et abordables pour les résidents. Ce projet témoigne de notre engagement commun à l'égard d'un avenir durable pour Ottawa. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction, Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

« L'analyse de notre rendement écoénergétique est crucial pour intégrer nos objectifs climatiques à la planification de nos immobilisations à long terme. En comprenant les démarches de décarbonation élaborées pour chacun de nos immeubles, nous pouvons prendre des décisions éclairées sur la modernisation de nos infrastructures, ce qui est gage à la fois de durabilité et d'abordabilité pour nos résidents. »

- Stéphane Giguère, président-directeur général, Société de logement communautaire d'Ottawa

En savoir plus sur le programme ARO d'Hydro Ottawa .

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergies renouvelables, les solutions énergétiques, les services de télécommunications et les services offerts aux entreprises. À titre de partenaire de premier plan dans la création d'un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est résolument tournée vers la durabilité et la réduction des répercussions de toutes ses activités sur l'environnement. La Société possède quatre filiales principales dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée, société de distribution locale qui alimente en électricité plus de 364 000 clients répartis sur le territoire de la ville d'Ottawa et du village de Casselman; Portage Énergie, principal producteur d'énergie verte ontarien appartenant à une municipalité, dotée d'un parc d'énergies renouvelables dont la puissance installée se chiffre à 131 mégawatts, ce qui représente suffisamment d'électricité pour alimenter 110 000 clients résidentiels; Envari, entreprise de solutions énergétiques proposant des produits et services qui aident à réduire la consommation et les coûts d'énergie de ses clients industriels et commerciaux, des municipalités ainsi que de diverses sociétés de distribution locale; et Réseaux Hiboo, fournisseur de solutions de réseau à fibre optique et de services Internet qui offre aux clients de la région d'Ottawa‑Gatineau une connectivité sécurisée et évolutive afin de leur assurer un avenir numérique solide.

À propos de la Société de logement communautaire d'Ottawa

La Société de logement communautaire d'Ottawa offre environ 15 000 logements à près de 33 000 locataires, y compris des aînés, des parents, des enfants, des couples, des célibataires et des personnes handicapées dans un grand nombre de communautés de la ville d'Ottawa. LCO veille au logement d'une population diversifiée sur les plans linguistiques, ethniques et culturels. LCO est le plus important fournisseur de logements sociaux et abordables à Ottawa, dont il gère les deux tiers du parc de logements sociaux, et le deuxième en importance en Ontario. LCO est une organisation indépendante de la Ville d'Ottawa. En 2024, LCO a été choisie - pour la septième année consécutive - pour figurer au palmarès des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Personnes-ressources pour les médias : Susan Fekete, Gestionnaire, Média et affaires publiques, Hydro Ottawa, Tél. : 613 738-5499, poste 2345, [email protected]; Esther Njuguna, Spécialiste des relations avec les médias, Société de logement communautaire d'Ottawa, Tél. : 343 961-4035, [email protected]