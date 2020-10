TORONTO, le 23 oct. 2020 /CNW/ - L'ACCAP est heureuse d'examiner les lignes directrices définitives du gouvernement fédéral publiées aujourd'hui qui permettront la mise en œuvre du Règlement sur les médicaments brevetés modifié, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Ces lignes directrices constituent une étape importante pour permettre au Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés de continuer de s'acquitter de son mandat visant à protéger les Canadiens contre les prix excessifs des médicaments d'ordonnance.

« Les assureurs de personnes du Canada continuent d'appuyer les modifications et les lignes directrices et sont prêts à faire leur part », a déclaré Stephen Frank, président et chef de la direction de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Dans le cadre des régimes d'avantages sociaux en milieu de travail, les assureurs donnent aux employeurs et à leurs employés accès à plus de 11 000 médicaments brevetés, dont un nombre croissant de médicaments onéreux. La baisse des coûts des médicaments contribuera à maintenir la viabilité de ces régimes. »

Au nom des assureurs de personnes du Canada, l'ACCAP se réjouit de la mise en œuvre de ces réformes au début de la nouvelle année et a hâte de travailler avec le gouvernement sur cette mesure et sur d'autres mesures futures pour mieux contrôler la hausse des coûts des médicaments d'ordonnance.



Au sujet de l'ACCAP

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 % des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens une large gamme de produits de sécurité financière, dont l'assurance vie, des rentes (notamment REER, FERR et régimes de retraite) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent près de 950 milliards de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 157 000 personnes.

SOURCE Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes inc.

Renseignements: Contact médias : Kevin Dorse, Vice-président adjoint, Communications stratégiques et Affaires publiques, 613-691-6001 / [email protected]

Liens connexes

www.clhia.ca