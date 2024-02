TORONTO, le 29 févr. 2024 /CNW/ - L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), dont les membres fournissent des protections d'assurance médicaments et d'assurance maladie complémentaire à plus de 27 millions de personnes, souhaite que les Canadiens soient avertis de ce que leur coûtera le régime d'assurance médicaments proposé par le gouvernement Trudeau.

Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP, a émis aujourd'hui la déclaration suivante :

« Depuis six ans, les assureurs de personnes du Canada réitèrent au gouvernement fédéral leur position selon laquelle tous les Canadiens devraient avoir accès aux médicaments qui leur sont prescrits.

Nous avons dit au gouvernement que la façon d'améliorer la couverture des médicaments est de bâtir sur les régimes au travail dont dépendent, et auxquels tiennent, des millions de travailleurs et leurs familles, en fournissant des protections ciblées au nombre relativement peu élevé de Canadiens qui actuellement ne sont couverts ni au public ni au privé.

Or, le régime annoncé aujourd'hui, au lieu d'adopter cette approche, dépensera inutilement des milliards de dollars en médicaments pour les personnes qui sont déjà couvertes.

Il remplacera un système efficace par un programme d'État qui deviendra plus lourd et plus coûteux au fil du temps.

Et il mettra en péril les régimes de garanties au travail sur lesquels comptent 27 millions de Canadiens, rendant ainsi la vie moins abordable pour des millions de familles.

Les régimes d'assurances privés couvrent près de deux fois plus de médicaments que même le plus généreux des régimes publics. Les Canadiens ne veulent pas que le gouvernement fédéral choisisse quels médicaments sont couverts et lesquels ne le sont pas.

Nous croyons que la bonne approche est de soutenir les régimes de garanties existants et qui fonctionnent bien, et de diriger l'investissement fédéral non pas vers les personnes déja protégées mais vers celles qui sont aujourd'hui sans couverture. »

L'ACCAP est une association à adhésion libre dont les membres détiennent 99 p. 100 des affaires d'assurances vie et maladie en vigueur au Canada. Ces assureurs fournissent à plus de 29 millions de Canadiens des produits de sécurité financière, y compris l'assurance vie, les rentes (REER, FERR et régimes de retraite, notamment) et l'assurance maladie complémentaire. Ils détiennent au delà d'un billion de dollars d'actifs au Canada et emploient plus de 170 000 personnes.

