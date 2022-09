L'ABOLITION DU CORPS DE POLICE MUNICIPAL DE THETFORD MINES : la démonstration des conséquences de l'inaction de la ministre de la sécurité publique à gérer le financement de la police au Québec

MONTRÉAL, le 1er sept. 2022 /CNW Telbec/ - Ça fait maintenant plusieurs années que la FPMQ le martèle : le financement des services de police au Québec est problématique et complètement inéquitable. Cette fois-ci, c'est la Ville de Thetford-Mines qui est la victime de ce système à deux vitesses où le citoyen doit payer à lui seul son corps de police municipal pendant que le gouvernement subventionne les villes qui ont le service de la Sureté du Québec à la hauteur de 50 %.

Nous le réitérons, c'est une injustice totale et ce sont les citoyens qui en paient le prix.

Le maire de la Ville de Thetford Mines, M. Marc-André Brousseau, l'a dit à maintes reprises au cours des derniers mois : il ne voulait pas perdre son service de police municipal de proximité. C'est devant l'inaction du ministère de la sécurité publique à gérer ce déséquilibre dans le financement des services policiers au Québec que la Ville de Thetford Mines s'est résignée à demander une desserte provenant de la SQ. Le fait que le gouvernement ait accepté d'abolir le corps de police de Thetford Mines est à nos yeux une reconnaissance que ce même gouvernement a failli à trouver une solution au financement inéquitable de la police au Québec.

La Fédération a bien tenté, lors du processus de consultations publiques à Thetford Mines, ainsi qu'à travers une lettre rédigée à la ministre de la sécurité publique cet été, de démontrer l'ensemble des conséquences négatives qu'auraient la perte d'une police de proximité pour les citoyens de Thetford Mines.

« Un transfert des responsabilités policières vers la S.Q. entraînera une perte de proximité avec les citoyens de la Ville de Thetford Mines. Un tel étalement des effectifs est contraire à toute tentative de préserver un corps de police de proximité ; un élément essentiel garantissant de plus courts délais d'intervention et des liens plus forts avec la communauté » d'affirmer M. François Lemay, président de la FPMQ.

De plus, la FPMQ a tenté aussi de démontrer que de procéder à l'abolition de corps de police municipaux de proximité comme Thetford Mines est complètement contraire et dénaturé par rapport aux intentions du gouvernement lors de la réforme de la Loi sur la police en l'an 2000. Ce qui était initialement un mécanisme de réorganisation des services policiers au Québec est devenu une opération comptable pour les municipalités plutôt qu'une manière de déterminer le meilleur intérêt des citoyens.

C'est absolument déplorable que nous soyons rendus là et ce sont encore les citoyens qui sont pénalisés et la qualité du service qui leur est offert qui est altéré.

UN OBJECTIF DE POLICE NATIONALE POUR LA MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE?

En regardant aujourd'hui Mont-Tremblant et Thetford Mines, il est difficile de ne pas repérer un certain objectif du ministère de la Sécurité publique de constituer un corps de police provincial pour l'ensemble des municipalités de moins de cinquante mille habitants. Si tel est l'objectif du gouvernement actuel, nous demandons à la ministre d'être honnête et de l'affirmer publiquement au lieu d'imposer des contraintes financières aux municipalités afin de les diriger lentement vers la SQ. Des actions concrètes doivent être posées afin que les injustices du financement des corps de police municipaux soient atténuées afin de donner de l'air aux contribuables québécois et des possibilités de faire de véritables choix aux élus municipaux en ce qui concerne leurs services de police municipaux.

La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec représente plus de 5 000 policiers à travers 32 Fraternités de policiers et policières à travers le Québec.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

