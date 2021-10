/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière des avocats Services consultatifs Inc. (la « Financière des avocates et avocats »), une filiale en propriété exclusive de l'Association d'assurances du Barreau canadien (« AABC »), est heureuse d'annoncer qu'elle a établi une relation d'affaires avec Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital ») (TSX : FSZ). Ce partenariat permettra à l'AABC/ Financière des avocates et avocats d'offrir un accès à la gestion discrétionnaire de patrimoine en recommandant à Fiera Capital les avocats et avocates dont les actifs disponibles pour l'investissement s'élèvent à plus d'un million de dollars. Forte d'une équipe de plus de 245 professionnels du placement et d'un actif sous gestion d'approximativement 179,5 milliards de dollars, Fiera Capital est une société canadienne de gestion de placement indépendante de premier plan.

« La Financière des avocates et avocats aide sa clientèle à concevoir un plan financier qui définit ses objectifs à long terme, souligne Michael Holmes, vice-président de la distribution et de la gestion de patrimoine à la Financière des avocates et avocats. En collaborant avec une équipe composée de leur conseiller de la Financière des avocates et avocats et de Fiera Capital, notre clientèle aura un accès privilégié à une expertise dans les placements traditionnels, comme les actions et les titres à revenu fixe, ainsi que dans les placements alternatifs. »

« Nous avons à cœur de fournir les éléments essentiels qui permettent à nos clients d'atteindre leurs objectifs de placement. Grâce à ce partenariat avec la Financière des avocates et avocats, nous serons en mesure de le faire tout en les aidant à développer leur offre de service en gestion de patrimoine et en soutenant leurs conseillers en placement », affirme Michael Quigley, vice-président exécutif et chef mondial de la distribution chez Fiera Capital. Notre vaste plateforme de placement, couvrant à la fois les catégories d'actifs traditionnels et alternatifs, nous permettra de proposer des solutions de placement novatrices et personnalisées aux investisseurs qualifiés de son réseau de plus de 30 000 clients. »

À propos de l'AABC / Financière des avocates et avocats

L'AABC, dont les racines remontent aux années 1950, a été constituée en société fédérale en 1981 en tant qu'organisation à but non lucratif. L'AABC a pour mandat d'être le fournisseur de confiance en matière d'assurances et de produits financiers pour la communauté juridique, ses familles et ses employés au Canada. Étant une organisation à but non lucratif, son succès se mesure en clients satisfaits, et non en dollars. En tout temps, un conseil d'administration de 12 membres, composé d'avocats de l'ensemble du Canada, oriente les stratégies dans l'intérêt de la profession juridique. La Financière des avocates et avocats est une marque de l'AABC représentant notre portefeuille complet de solutions d'assurances, de placements et services de conseil. Pour en savoir plus sur l'AABC / Financière des avocates et avocats, visitez le site financieredesavocats.ca.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les ASG se chiffraient à approximativement 179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales de la Société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

