MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) ("Fiera Capital"), société de gestion de placement indépendante de premier plan, est ravie d'annoncer sa sélection par ATB Investment Management Inc. ("ATBIM"), la division de gestion d'actifs d'ATB Financial, pour gérer son Fonds d'actions américaines à grande capitalisation ATB.

ATBIM, la division de gestion d'actifs d'ATB Financial, qui gère plus de 25,2 milliards de dollars canadiens en actifs, mettra à la disposition de son réseau de conseillers le Fonds d'actions américaines à grande capitalisation ATB. Cette stratégie, dirigée par le gestionnaire de portefeuille chevronné Sunil Reddy, Chef de l'équipe Apex, repose sur un processus rigoureux qui combine une analyse thématique descendante avec une sélection de titres ascendante, visant à cibler à la fois des entreprises stables et en croissance émergente afin de rechercher une appréciation du capital à long terme et une résilience dans les marchés baissiers.

« La décision d'ATB Investment Management de s'associer à Fiera Capital souligne un engagement commun envers des solutions d'investissement performantes et basées sur la recherche, ainsi que l'amélioration des résultats pour les clients », a déclaré a déclaré Maxime Ménard, Président et chef de la direction, Fiera Canada et Gestion privée mondiale. « Nous sommes impatients de collaborer avec ATBIM afin d'offrir aux investisseurs une manière convaincante de participer à la croissance des principales entreprises américaines. »

« Nous sommes très heureux de nous associer à Fiera Capital pour le lancement du nouveau Fonds d'actions américaines à grande capitalisation d'ATB, à l'issue d'un processus minutieux de sélection de gestionnaires et dans le cadre de notre engagement à offrir à nos clients des solutions de placement de premier plan. Nous apprécions l'expertise approfondie de Fiera ainsi que sa philosophie de placement, qui s'aligne pleinement avec la nôtre », a déclaré Ian Filderman, président d'ATB Investment Management. « Ce partenariat vient enrichir notre plateforme et notre offre avec le savoir-faire reconnu de Fiera, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour nos clients. »

Ce partenariat reflète l'engagement continu de Fiera Capital à élargir l'accès à sa plateforme d'investissement de qualité institutionnelle au sein des canaux intermédiaires.

À propos de Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

À propos d'ATB Investment Management Inc.

ATB Investment Management (ATBIM), la filiale de gestion d'actifs d'ATB Financial, offre une gamme complète de services et de solutions de gestion de placements de grande qualité. L'offre d'ATBIM comprend notamment une variété de fonds communs de placement, y compris les portefeuilles Compass, ainsi qu'une gestion discrétionnaire sur mesure pour les particuliers fortunés et les institutions. Fondée il y a plus de 20 ans et gérant plus de 25,2 milliards de dollars d'actifsi, ATBIM met son expertise de confiance au service du succès de ses clients.

ATB Investment Management Inc. est inscrite à titre de gestionnaire de portefeuille auprès de plusieurs commissions canadiennes des valeurs mobilières, l'Alberta Securities Commission (ASC) étant son principal organisme de réglementation. Elle est également inscrite à titre de gestionnaire de fonds d'investissement et gère les Fonds ATB, les portefeuilles Compass et les ATBIS Pools. ATBIM est une filiale en propriété exclusive d'ATB Financial et est un utilisateur autorisé de la marque déposée ATB Wealth.

À propos d'ATB Financial

Avec 64,2 milliards de dollars en actifs, ATB Financial est une institution financière de premier plan qui a vu le jour en Alberta avec pour mission de mettre les personnes au cœur de ses priorités. Leur succès repose sur plus de 5 000 membres de leur équipe, passionnés par l'idée d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 835 000 clients, à travers des services bancaires personnelle et commerciale, de gestion de patrimoine (ATB Wealth Management) et de marchés financiers (ATB Capital Markets). ATB offre des conseils d'experts, des services et des produits par l'intermédiaire de ses nombreuses succursales et agences, de son centre de service à la clientèle ouvert 24 heures sur 24, de ses quatre centres pour entrepreneurs ainsi que de ses solutions bancaires numériques. ATB donne vie à de nouvelles possibilités pour ses clients, ses communautés et au-delà. ATB détient une certification de niveau bronze dans le cadre du programme d'agrément en relations avec les Autochtones, mis en place par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone.

Déclarations prospectives

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. Toute offre ou vente de ce type ne sera faite qu'à des investisseurs qualifiés par le biais des documents d'offre de la stratégie applicable. L'information présentée, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

L'information présentée peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et/ou les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives.

________________________ i Au 31 mars 2025

