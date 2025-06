MONTRÉAL, le 5 juin 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou « Fiera ») est ravie d'annoncer sa sélection par Independent Advisor Solutions Inc. (iAS), une filiale de Wellington-Altus Financial Inc., pour gérer sa nouvelle stratégie MiBLOX, actions canadiennes à conviction élevée.

Lancé en juin, le fonds permettra aux conseillers de Wellington-Altus et à leurs clients d'avoir accès à la stratégie d'actions canadiennes de Fiera. Celle-ci est gérée par l'équipe des actions canadiennes à grande capitalisation de Fiera, dirigée par Nessim Mansoor, Chef, Actions canadiennes de grande capitalisation, et s'articule autour d'une sélection rigoureuse de sociétés canadiennes de premier plan, dotées de solides données fondamentales et d'une performance constante des bénéfices. Le Fonds sera également ajouté à certains portefeuilles privés Wellington-Altus Platinum.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Independent Advisor Solutions pour rendre cette stratégie accessible à un plus grand nombre de conseillers », a déclaré Maxime Ménard, Président et chef de la direction, Fiera Canada et Gestion privée mondiale. « iAS continue de se distinguer en tant que plateforme qui valorise les solutions de placement à conviction élevée et fondées sur la recherche. Nous sommes heureux de contribuer à cette vision avec l'une de nos stratégies phares. »

« Nous identifions les gestionnaires de placement qui sont parmi les meilleurs dans leur domaine et nous nous alignons sur eux afin d'offrir des solutions uniques aux conseillers et à leurs clients », a déclaré Jon Kilfoyle, président de Independent Advisor Solutions. « Nous sommes les premiers à donner accès à la stratégie phare d'actions canadiennes de Fiera dans une structure dédiée à la gestion de patrimoine et nous estimons qu'elle continuera d'être un placement autonome très performant, ainsi qu'un complément idéal à nos solutions existantes à des fins de construction de portefeuille. »

Ce partenariat reflète l'engagement continu de Fiera Capital à élargir l'accès à des stratégies de qualité institutionnelle par l'entremise de réseaux de gestion de patrimoine indépendants de premier plan.

À propos de Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Déclarations prospectives

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. Toute offre ou vente de ce type ne sera faite qu'à des investisseurs qualifiés par le biais des documents d'offre de la stratégie applicable. L'information présentée, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

L'information présentée peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et/ou les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives.

À propos de Independent Advisor Solutions Inc.

Fondée en 2024, Independent Advisor Solutions Inc. offre une gamme de solutions uniques aux conseillers, notamment la surveillance à titre de sous-conseiller de portefeuilles modèles multi-actifs (MiMODEL), des fonds d'investissement exclusifs tirant parti de collaborations stratégiques avec des titans mondiaux et des gestionnaires spécialisés (MiBLOX), et des stratégies gérées par des conseillers sur mesure (MiFUND). Independent Advisor Solutions Inc. est une filiale en propriété exclusive de la Financière Wellington-Altus Inc. et est enregistrée en tant que gestionnaire de fonds d'investissement et gestionnaire de portefeuille au Manitoba, en Ontario, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Québec et en Colombie-Britannique.

À propos de la Société financière Wellington-Altus inc.

Fondée en 2017, la Financière Wellington-Altus inc. (Wellington-Altus), société mère de Wellington-Altus Conseil Privé inc., Wellington-Altus É.-U. inc., Assurance Wellington-Altus inc., Groupe Solutions Wellington-Altus inc. et Wellington-Altus Gestion Privée inc., est le courtier en valeurs mobilières le mieux coté* au Canada et l'une des sociétés les mieux gérées au Canada. Avec plus de 35 milliards de dollars d'actifs sous administration et des bureaux partout au pays, Wellington-Altus s'associe à des conseillers et à des gestionnaires de portefeuille prospères et animés d'un esprit d'entrepreneuriat, ainsi qu'à leurs clients fortunés.

* Brokerage Report Card 2024 d'Investment Executive.

