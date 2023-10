Le partenariat offre une nouvelle option pour le traitement du TDAH sur le marché canadien.

MISSISSAUGA, ON, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Kye Pharmaceuticals Inc. (« Kye »), une société pharmaceutique spécialisée canadienne, a annoncé son partenariat avec Hyloris Pharmaceuticals SA (« Hyloris »), une société de développement de médicament basée en Belgique, un fabricant et un fournisseur mondial d'une nouvelle forme de solution orale d'atomoxétine sur ordonnance. Grâce à ce partenariat, Kye devient le détenteur canadien exclusif des droits pour la solution orale d'atomoxétine mise au point par Hyloris. En vertu de l'entente, Kye est responsable de l'enregistrement et de la commercialisation de ce produit au Canada.

La solution orale d'atomoxétine peut être indiquée pour le traitement du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) chez les enfants de 6 ans et plus, les adolescents et les adultes.

Le TDAH est l'un des troubles neurocomportementaux les plus courants, touchant de 4 à 6 % des adultes et de 5 à 7 % des enfants au Canada, soit environ 1,8 million de Canadiens. Le TDAH est un trouble de l'enfance courant qui entraîne des troubles d'apprentissage et du comportement. Quatre-vingts pour cent des enfants ayant obtenu un diagnostic de TDAH continuent d'être admissibles à un diagnostic à l'adolescence et au moins 65 % continuent de présenter des symptômes incommodants à l'âge adulte1.

La solution orale d'atomoxétine peut constituer une préparation plus facile à avaler et plus appropriée pour les patients atteints de dysphagie (difficultés à avaler) ou qui ont besoin d'un ajustement posologique, ce qui est une préoccupation importante chez les enfants et chez certains adultes atteints de TDAH.

« De nombreux Canadiens atteints de TDAH sont incapables de prendre des comprimés solides comme prescrit, et les préparations de rechange disponibles à l'échelle internationale ne sont pas facilement accessibles sur le marché canadien », a déclaré John McKendry, président de Kye. « Ce partenariat élargit notre portefeuille croissant de traitements novateurs contre le TDAH et fait en sorte que les patients canadiens auront accès à une préparation liquide d'atomoxétine, un médicament non stimulant bien établi. »

Hyloris s'engage à offrir des médicaments novateurs à valeur ajoutée qui répondent aux besoins des populations de patients mal servies. « Nous sommes fiers de collaborer avec Kye pour fournir ce traitement essentiel contre le TDAH aux patients canadiens », a déclaré Stijn Van Rompay, chef de la direction d'Hyloris.

À propos de Kye Pharmaceuticals

Kye Pharmaceuticals Inc. est une entreprise privée dont le siège social est situé au Canada, et qui vise à proposer sur le marché canadien des médicaments qui répondent à des besoins cliniques non satisfaits importants. Kye continue d'octroyer des licences, d'enregistrer et de commercialiser des médicaments d'ordonnance novateurs. Kye a été fondée sur l'esprit d'entreprise, en appliquant les diverses forces de l'équipe à un portefeuille croissant et en offrant de la valeur à ses partenaires, aux professionnels de la santé et, surtout, aux patients de l'ensemble du Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.kyepharma.com.

À propos d'Hyloris Pharmaceuticals

Hyloris Pharmaceuticals SA est une société biopharmaceutique spécialisée innovante qui réinvente et optimise des médicaments existants en vue de répondre aux besoins importants en matière de soins de santé et d'offrir des améliorations pertinentes pour les patients, les professionnels de la santé et les payeurs. Hyloris a constitué un vaste portefeuille breveté de médicaments à valeur ajoutée, reformulés et adaptés qui pourraient offrir des avantages considérables par rapport aux autres solutions actuellement disponibles. Pour en savoir plus, visitez hyloris.com

Renseignements: Personne-ressource chez KYE Pharmaceuticals Inc. : [email protected], 1 888 822-7126 ; Personne-ressource chez Hyloris Pharmaceuticals : Stijn Van Rompay, directeur général, [email protected], +32 (0)4 346 02 07