MISSISSAUGA, ON, le 18 juin 2025 /CNW/ - Kye Pharmaceuticals, Inc. (« Kye ») a annoncé aujourd'hui que Santé Canada avait approuvé son SPDN (supplément à une présentation de drogue nouvelle) concernant la posologie recommandée de FIRDAPSEMD (amifampridine) chez les adultes qui vise à inclure un énoncé précisant qu'il peut être bénéfique pour certains patients de recevoir une dose totale quotidienne de 100 mg pour le traitement du syndrome myasthénique de Lambert-Eaton (« SMLE »). Grâce à la directive précisant que l'augmentation de la dose quotidienne maximale à 100 mg pourrait être bénéfique pour certains patients, les professionnels de la santé et les patients disposent d'une plus grande souplesse dans les schémas thérapeutiques pour la prise en charge du SMLE. L'indication élargie comprend des recommandations de posologie chez les enfants pour les patients de 6 ans et plus et offre aux neuropédiatres une option thérapeutique éprouvée pour les enfants qui ont reçu un diagnostic de SMLE.

Le SMLE est un trouble auto-immun rare qui se caractérise le plus souvent par une faiblesse musculaire et de la fatigue. FIRDAPSE est un inhibiteur des canaux potassiques indiqué pour le traitement du SMLE chez les adultes et les enfants. Il agit en augmentant la libération d'acétylcholine, un neurotransmetteur, à la jonction neuromusculaire, contribuant ainsi à améliorer la fonction musculaire chez les personnes atteintes de SMLE. Cette approbation augmente le nombre d'options posologiques approuvées à la disposition des prescripteurs qui traitent le SMLE, tout en étendant l'indication pour inclure les enfants.

« Nous sommes heureux de recevoir l'approbation pour la recommandation supplémentaire concernant le bienfait possible de l'augmentation de la dose quotidienne maximale de FIRDAPSE pour certains patients, ainsi que pour l'indication chez les enfants de six ans et plus », a déclaré John McKendry, président et directeur général de Kye Pharmaceuticals. « Cette indication élargie souligne notre engagement continu envers la communauté de patients atteints du SMLE au Canada. Nous croyons que cette mise à jour de l'indication aura un effet important sur la vie des patients atteints du SMLE dans tout le Canada et qu'elle permettra d'obtenir de meilleurs résultats chez ces patients. »

À propos de Kye Pharmaceuticals

Kye Pharmaceuticals est une société canadienne de produits pharmaceutiques spécialisés en pleine croissance qui s'engage à procurer de la valeur aux Canadiens en trouvant, en homologuant et en commercialisant des médicaments d'ordonnance novateurs qui, autrement, ne seraient pas accessibles aux patients du Canada. Grâce à un portefeuille croissant de médicaments novateurs, Kye couvre de nombreux domaines thérapeutiques, notamment la cardiologie, la psychiatrie, la pédiatrie, les maladies rares, l'hématologie et la neurologie. Kye Pharmaceuticals Inc. est une entreprise privée dont le siège social est situé à Toronto, qui est déterminée à proposer sur le marché canadien des médicaments qui répondent à d'importants besoins cliniques non satisfaits. Kye s'engage à homologuer et à lancer des médicaments qui comptent en offrant de meilleurs résultats à ses partenaires, aux professionnels de la santé canadiens et, surtout, aux patients de tout le pays.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, sa gestion, sa gamme de produits, sa gamme de produits en développement et son engagement, visitez le site www.kyepharma.com.

SOURCE Kye Pharmaceuticals Inc.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Kye Pharmaceutical Inc. sur le site www.kyepharma.com; John McKendry, président et directeur général, à l'adresse [email protected] ou au 1-888-822-7126; ou Denise David, vice-présidente des Affaires scientifiques, à l'adresse [email protected] ou au 1-888-822-7126.