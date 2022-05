TORONTO, le 24 mai 2022 /CNW/ - KYE Pharmaceuticals Inc. (« KYE »), une entreprise privée dont le siège social est situé à Mississauga, en Ontario et dont la mission est de mettre sur le marché canadien des médicaments qui répondent à des besoins cliniques importants non comblés, a annoncé aujourd'hui que John McKendry s'est joint à KYE à titre de président.

« Nous sommes heureux d'accueillir John McKendry à titre de président de KYE Pharmaceuticals, a déclaré Doug Reynolds, fondateur et président du conseil d'administration de KYE. La vaste expérience de John comme dirigeant d'entreprises de soins de santé prospères, tant au pays qu'à l'international, sera inestimable alors que nous nous préparons au lancement de produits clés en 2023 et que nous poursuivons notre mission de servir les patients canadiens. »

John est un cadre supérieur du secteur des soins de santé qui compte plus de 20 ans d'expérience dans les industries biopharmaceutiques, des technologies médicales et des soins de santé. Chef d'entreprise accompli, John a occupé des postes de direction au Canada et dans 15 différents pays de l'Asie-Pacifique. John possède une connaissance approfondie de l'industrie pharmaceutique, acquise notamment pendant 19 ans chez Pfizer Inc. où il a occupé des postes de direction commerciale de haut niveau tels que directeur national et vice-président régional pour les marchés développés et émergents en Asie.

Avant de se joindre à KYE, John dirigeait une entreprise mondiale de fournitures médicales en phase de croissance, et au cours des deux dernières années, il a été président et fondateur de Lateral Line Consulting à Singapour - une société de services-conseils indépendante dont l'objectif est de contribuer à la croissance et au développement commercial de jeunes pousses du domaine des technologies des soins de santé en Asie du Sud-Est.

Doug Reynolds, ancien président de KYE, occupera maintenant le poste de président exécutif du conseil d'administration de la société et continuera d'appuyer la croissance dans ses nouvelles fonctions.

À propos de KYE Pharmaceuticals

KYE Pharmaceuticals est une entreprise privée dont le siège social est situé au Canada et qui vise à proposer des médicaments qui répondent à des besoins cliniques importants et non comblés. KYE a accordé des licences pour de nombreux produits novateurs et a été fondée sur un esprit d'entrepreneuriat, qui optimise les forces de notre équipe et apporte une valeur unique à nos partenaires, aux professionnels de la santé, mais, surtout, aux patients canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.kyepharma.com .

