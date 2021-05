MISSISSAUGA, ON, le 4 mai 2021 /CNW/ - KYE Pharmaceuticals Inc. (« KYE »), une entreprise privée dont le siège social est situé à Mississauga (Ontario) et dont la mission est de proposer sur le marché canadien des médicaments qui répondent à des besoins cliniquement importants et non satisfaits, a annoncé aujourd'hui une étape importante au sujet de PrCORZYNAMC (comprimés à libération prolongée de ranolazine). Ce médicament est désormais disponible sur le marché canadien auprès de grossistes après avoir fait l'objet d'un examen accéléré par Santé Canada.

CORZYNAMC est indiqué comme traitement d'appoint pour le traitement symptomatique des patients souffrant d'angine de poitrine stable et insuffisamment contrôlés ou intolérants aux traitements antiangineux de première intention (y compris les bêtabloquants et les inhibiteurs calciques). La ranolazine est commercialisée dans plusieurs pays depuis 10 ans déjà et est reconnue, dans les lignes directrices thérapeutiques, comme un traitement d'appoint sûr et efficace de l'angine de poitrine stable qui n'est pas suffisamment contrôlée par les médicaments disponibles actuellement.