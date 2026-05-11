Première au Canada : la nouvelle unité de production fabriquera des matériaux sans plastique ni produits chimiques destinés au marché des lingettes

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - La société Kruger a annoncé aujourd'hui un investissement de 333 millions $ pour se lancer dans le secteur des matériaux non-tissés, une stratégie qui s'inscrit dans sa vision à long terme de diversifier ses activités. Sans plastique ni produits chimiques, les produits fabriqués par cette nouvelle division figureront parmi les plus écoresponsables de l'industrie et serviront de base à la production de lingettes de tous types. Au cœur de ce projet d'envergure figure l'implantation de la toute première ligne de production du genre au Canada. La future installation sera construite sur l'Île-de-la-Potherie, à Trois-Rivières, adjacente à l'usine de pâtes et papiers Kruger Wayagamack, et sa mise en service est prévue en 2028.

Kruger inc. (Groupe CNW/Kruger Inc.)

Cet investissement majeur a été annoncé lors d'une conférence de presse tenue en présence de l'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec ; de Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime ; de Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières ; de Caroline Desrochers, députée fédérale de Trois-Rivières ; de Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières ; de Simon Lavigne, coordonnateur, Recherche et développement stratégique, Unifor ; de Gene Kruger et de Sarah Kruger, coprésidents de Kruger ; d'Éric Ashby, vice-président exécutif et chef de l'Exploitation de Kruger ; de Mansoor Parvaiz, vice-président principal et chef de l'Exploitation, Kruger Matériaux non-tissés ; et de Jean-François Cartier, directeur général du futur site de production de Kruger Matériaux non-tissés.

Ce projet a été rendu possible grâce à l'appui des deux ordres de gouvernement, incluant une contribution de 35 millions $ du gouvernement du Canada, par l'entremise du Fonds de réponse stratégique (FRS), ainsi qu'un prêt de 35 millions $ accordé par Investissement Québec, agissant à titre de mandataire financier du gouvernement du Québec, assorti d'une souscription à des parts de Kruger Pâtes et Papiers Holding S.E.C. à hauteur de 5 025 000 $. Investissement Québec investit également dans le projet à travers ses fonds propres, à hauteur de 25 millions de dollars.

Importantes retombées économiques en Mauricie

Ce projet mènera à la création d'environ 56 nouveaux postes permanents, portant à plus de 340 le nombre total d'effectifs sur le site de l'Île-de-la-Potherie, et à près de 700 employés à Trois-Rivières, en incluant l'usine d'Emballages Kruger sur le boulevard Gene-H.-Kruger.

Échelonnés sur près de deux ans, les travaux de construction et d'aménagement nécessiteront quelque 540 000 heures-personnes et généreront d'importantes retombées économiques pour la région avec des dépenses directes estimées à plus de 200 M$ et la création de près de 500 emplois directs et indirects.

Technologie hybride unique au Canada

La nouvelle ligne de production sera dotée d'une technologie hybride unique au Canada. Celle-ci permet de combiner des couches formées par voie humide et par voie sèche afin de développer des matériaux non-tissés ultra-performants et polyvalents pour la fabrication d'un large éventail de lingettes. Fabriqués sans fibres plastiques ni agents de liaison chimiques, ils contribueront à redéfinir les standards d'un marché encore largement dominé par des produits contenant du plastique.

Éléments distinctifs des futurs produits

Matériaux non-tissés faits d'ingrédients 100 % naturels, incluant des fibres de bois provenant principalement de forêts canadiennes certifiées et aménagées de manière responsable

Sans plastique ni produits chimiques

Biodégradables et compostables

Performance au-delà des standards actuels de l'industrie : résistance élevée, à l'état humide ou sec, forte capacité d'absorption et volume accru pour un toucher plus proche du textile

Citations

« Cet investissement dans Kruger inc. vise à protéger et à créer des emplois industriels de qualité ici même, tout en renforçant la résilience économique du Canada. En soutenant des processus innovants axés sur la productivité, nous aidons les entreprises canadiennes à être compétitives et à s'imposer dans une économie mondiale en constante évolution. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie, ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« Kruger, c'est une entreprise phare pour le Québec et pour la Mauricie. Avec ces investissements, l'entreprise pourra diversifier davantage ses activités tout en créant de la richesse et de nombreux emplois de qualité pour les gens d'ici. Lorsqu'on aide nos entreprises à se distinguer sur de nouveaux marchés, on solidifie les atouts du Québec et on s'assure de faire rayonner son savoir-faire partout dans le monde. »

- Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« Alors que les consommateurs privilégient de plus en plus les produits écoresponsables, Kruger possède tous les atouts nécessaires avec ce projet pour se distinguer dans le marché en croissance des lingettes. En Mauricie, on a la chance de compter sur de nombreuses entreprises qui, comme Kruger, sont prêtes à réaliser des investissements stratégiques parce qu'elles savent que leur réussite repose sur le développement durable et l'innovation. Nous sommes donc fiers d'appuyer leurs projets, qui font la fierté des gens d'ici et contribuent au dynamisme de notre économie régionale. »

- Jean Boulet, ministre du Travail, ministre responsable des Relations canadiennes et député de Trois-Rivières

« Grâce à ce projet d'envergure, Kruger Wayagamack confirme son rôle de chef de file dans l'industrie forestière en misant sur l'innovation et l'intégration de technologies de pointe. Cet investissement majeur permet à l'entreprise de conquérir de nouveaux marchés, tout en stimulant sa productivité et en consolidant sa position concurrentielle. Je suis fière du soutien offert par notre gouvernement, qui permet à nos entreprises de se positionner à l'avant-garde, de préserver et de créer des emplois de qualité dans nos régions, et d'assurer ainsi la vitalité économique de la Mauricie, du Québec et du Canada. »

- Caroline Desrochers, députée fédérale de Trois-Rivières

« Quelle fierté de voir Kruger renforcer sa présence à Trois-Rivières avec un projet aussi innovant et porteur pour notre économie. Je salue l'engagement de cette entreprise solidement ancrée chez nous, qui continue de regarder vers l'avenir, d'investir et de s'impliquer activement dans notre milieu. »

- Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières

« Nous accompagnons Kruger dans leurs projets de croissance et de modernisation depuis de nombreuses années et nous sommes heureux de leur donner les moyens de diversifier leurs activités et leurs marchés de commercialisation et d'exportation. Pour que nos entreprises demeurent compétitives, elles doivent non seulement miser sur la productivité, mais aussi s'appuyer sur leurs forces, comme Kruger le fait ici à Trois-Rivières, pour innover et se diversifier. »

- Bicha Ngo, présidente-directrice générale, Investissement Québec

« Nous tenons à saluer le soutien des gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que d'Investissement Québec, un appui déterminant pour la réalisation de projets innovateurs comme celui que nous annonçons aujourd'hui. La création de notre nouvelle division spécialisée dans les matériaux non-tissés 100 % naturels s'inscrit directement dans notre stratégie de diversification à long terme. Ce projet va nous permettre de faire évoluer notre expertise manufacturière vers un secteur innovant, tout en restant fidèles à notre mission de développer des produits essentiels plus durables. »

- Éric Ashby, vice-président exécutif et chef de l'Exploitation, Kruger inc.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, la société Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé, d'emballages de carton ondulé, de produits de pâte et de papier et d'énergie renouvelable. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 6 000 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

SOURCE Kruger Inc.

RENSEIGNEMENTS : Marie-Claude Tremblay, Directrice, Communications, Kruger inc., 514 297-1364, [email protected]