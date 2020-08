MONTRÉAL, le 6 août 2020 /CNW Telbec/ - Kruger a conclu un partenariat avec la société Pulp Moulded Products Inc. (PMP) qu'elle approvisionnera en fibres à faible empreinte carbone pour la fabrication d'un prototype de masque à usage unique économique et biodégradable. Développée par PMP pour le grand public et les travailleurs qui ne sont pas en première ligne, cette alternative écoresponsable sera fabriquée à partir de pâte à papier KruPulp de Kruger, un produit certifié FSC® et approuvé par la FDA (Food and Drug Administration).

« Kruger est très fière de contribuer à l'effort collectif contre la COVID-19 en aidant PMP à réaliser ce produit innovateur entièrement canadien à partir d'une ressource renouvelable. Grâce à notre pâte à faible empreinte carbone, les nouveaux masques auront l'impact environnemental le plus minime possible », a déclaré Maxime Cossette, vice-président, Développement durable et Biomatériaux, de Kruger.

La gamme KruPulp de Kruger est composée de fibres recyclées ou vierges provenant de sources locales et responsables. Les fibres sont converties en pâte par le biais d'un processus optimisé et écoénergétique, dans des installations alimentées par de l'énergie renouvelable, notamment de l'hydroélectricité et de la cogénération à la biomasse.

Les masques moulés de PMP seront économiques, recyclables et compostables, ce qui en fera une solution idéale dans un contexte industriel ou commercial, de même que dans des lieux publics où la distanciation sociale pose un défi, par exemple les usines, les entreprises de services, les événements sportifs, les marchés publics ou le transport en commun.

