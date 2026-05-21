CORNER BROOK, NL, le 21 mai 2026 /CNW/ - Kruger a confirmé aujourd'hui qu'une étape importante a été franchie dans l'avancement de son projet d'investissement de 700 millions $ à l'usine de Corner Brook, à la suite de l'émission d'une lettre d'intention non contraignante par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Par cette lettre, le gouvernement indique son intention de favoriser la prolongation de l'entente d'achat d'électricité actuelle entre l'usine et NL Hydro pour une période additionnelle de douze mois. Cette prolongation assurerait une certaine stabilité pendant que l'évaluation du projet de diversification de l'usine se poursuit. Cette démarche témoigne de la volonté de la province de collaborer avec Kruger pour soutenir les activités et l'avenir de Corner Brook Pulp and Paper Limited (CBPPL).

Depuis l'acquisition de l'usine de Corner Brook, il y a plus de quatre décennies, Kruger s'est engagée à en assurer la viabilité à long terme, malgré les défis persistants dans le marché des papiers pour publications. Seule usine de papier encore en activité à Terre-Neuve-et-Labrador, CBPPL est largement reconnue comme un pilier de l'industrie forestière et du sciage de la province, soutenant les communautés rurales, ainsi que des emplois de qualité et l'ensemble de l'économie forestière.

Le projet de diversification proposé transformera le site de Corner Brook en un complexe manufacturier moderne, compétitif et résilient. Le projet inclut la modernisation des opérations existantes, la mise à niveau des infrastructures, ainsi que des investissements visant à accroître la capacité en énergie renouvelable et à moderniser les installations hydroélectriques existantes, ce qui viendrait positionner l'usine parmi les plus compétitives de sa catégorie au Canada. En plus d'en assurer l'avenir de l'usine, le projet vise à consolider les opérations qui la soutiennent, à maintenir des emplois de qualité et à favoriser la vitalité économique de la région.

Le projet étant vaste et complexe, il est primordial d'assurer un alignement soutenu entre tous les ordres de gouvernement, de même qu'avec les partenaires de l'industrie forestière et les autres parties prenantes clés afin de soutenir l'avenir de l'usine et en maximiser les retombées pour Terre-Neuve-et-Labrador.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, la société Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu, de cartonnage 100 % recyclé, d'emballages de carton ondulé, de produits de pâte et de papier et d'énergie renouvelable. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 6 000 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. www.kruger.com

SOURCE Kruger Inc.

RENSEIGNEMENTS : Marie-Claude Tremblay, Directrice, Communications, Kruger inc., 514 297-1364, [email protected]