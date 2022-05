MONTRÉAL, le 12 mai 2022 /CNW Telbec/ - Kruger a annoncé aujourd'hui que sa filiale Papiers de spécialité Kruger Holding S.E.C. a conclu une entente définitive au terme de laquelle une de ses filiales en propriété exclusive procédera à l'acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de DKP Pulp ULC, une entité juridique détenue entièrement par Domtar Inc. et qui, au moment de la clôture, sera propriétaire et exploitante de l'usine de Kamloops située au 2005, Mission Flats Road, à Kamloops, en Colombie-Britannique. L'usine de Kamloops fabrique de la pâte kraft blanchie à base de résineux nordiques, ainsi que de la pâte kraft de résineux non blanchie, des produits de qualité supérieure destinés à des clients en Amérique du Nord et en Asie.

« Nous sommes très enthousiastes face aux possibilités qui découleront de cette acquisition, non seulement pour Kruger mais aussi pour l'usine de Kamloops, les fournisseurs de fibres de la Colombie-Britannique et la communauté locale », a déclaré François D'Amours, vice-président exécutif et chef de l'exploitation de Kruger, la société mère de Papiers de spécialité Kruger Holding S.E.C. « Il y a des affinités naturelles entre Kruger et l'usine de Kamloops qui a une feuille de route impressionnante en matière de performance, de développement durable, de santé et sécurité et de mobilisation des employés. Kruger a toujours maintenu d'excellentes relations avec ses employés, clients et fournisseurs, ainsi qu'avec les communautés où elle est établie, et nous mettrons tous les efforts de l'avant pour que la transition se fasse facilement et efficacement, tout en continuant à renforcer ces relations. »

La clôture de la transaction envisagée dans la convention d'achat devrait avoir lieu durant le second trimestre de 2022 et est assujettie aux conditions habituelles, dont l'approbation du commissaire de la concurrence. En novembre 2021, la société Paper Excellence Group, dans le cadre de l'acquisition de Domtar Corporation, avait convenu avec le commissaire de la concurrence qu'elle vendrait l'usine de pâte de Domtar à Kamloops, en Colombie-Britannique.

Cette acquisition permettra à Kruger de consolider ses approvisionnements en pâte de haute qualité pour certaines de ses usines de papier du Québec. Rappelons que la Société, qui compte plus de 2 700 employés au Québec, réalise actuellement des investissements d'un milliard de dollars à Brompton (Sherbrooke) pour la construction de deux nouvelles usines de fabrication de papier tissu à la fine pointe de la technologie. Elle renforcera également sa présence en Colombie-Britannique, à la fois en tant qu'employeur important et comme fournisseur de produits essentiels. En tenant compte de ses activités existantes, soit l'usine de papier tissu Produits Kruger à New Westminster, ainsi que la centrale hydroélectrique Zeballos de Kruger Énergie, l'entreprise comptera près de 700 employés dans la province.

La Banque Scotia a agi à titre de conseiller financier exclusif pour Kruger, tandis que la firme McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a fourni les conseils juridiques.

À propos de Kruger

Fondée à Montréal en 1904, Kruger est un important fournisseur de produits de papier tissu; de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d'énergie renouvelable, de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. L'entreprise est également l'un des plus grands recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. Société familiale privée, Kruger compte 5 500 employés et ses établissements sont répartis au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même que dans les États américains du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, du Kentucky et du Rhode Island. [www.kruger.com]

