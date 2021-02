Engagements financiers totalisant 961,1 M$

Création et rétention de 643 emplois

MONTRÉAL, le 26 févr. 2021 /CNW Telbec/ - La société Kruger a fait trois annonces simultanées aujourd'hui : 1) Sa filiale Produits Kruger lance un projet de 240 M$ pour accroître ses activités dans la région de Sherbrooke et en faire un pôle majeur pour la fabrication de produits de papier tissu au Québec; 2) La division des Papiers de spécialité recevra des contributions financières totalisant 146,1 M$; et 3) Produits Kruger a souligné la fin des travaux de construction et le démarrage réussi de son usine de fabrication située dans l'arrondissement Brompton de Sherbrooke, un établissement à la fine pointe doté de la machine à séchage à air traversant (TAD) la plus grande et la plus avancée au Canada, à la suite d'investissements de 575 M$. Ces annonces ont été faites dans le cadre d'une conférence de presse en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, et de M. David Angel, vice-président de direction et chef de la direction financière de Kruger, tandis que Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, et M. Joseph Kruger II, président du Conseil et chef de la direction de Kruger, ont participé à l'événement par visioconférence.

Ensemble, ces investissements et contributions financières s'élèvent à 961,1 M$ et entraîneront la création et la rétention de 376 emplois dans la région de Sherbrooke, en plus de protéger 267 emplois liés à l'usine Kruger Wayagamack de Trois-Rivières, au Québec.

Les nouveaux investissements et contributions financières totalisant 386 M$ ont notamment été financés grâce au soutien du gouvernement du Québec par l'entremise d'Investissement Québec qui s'engage à : 1) accorder 165 M$ en prêts; et 2) contribuer 34,8 M$, à titre de partenaire, à la recapitalisation de Kruger Papiers de spécialité S.E.C.

« Notre investissement chez Kruger permettra de moderniser et repositionner stratégiquement l'usine de Brompton. Le complexe va désormais se concentrer sur le marché en forte croissance des papiers tissus. Une partie du secteur des pâtes et papiers doit se renouveler et se moderniser partout en région. Nous avons besoin de plus de projets comme celui-ci pour relancer notre industrie des pâtes et papiers et continuer à contribuer au développement économique du Québec », a déclaré le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon.

Un projet d'expansion de 240 M$

Produits Kruger a annoncé aujourd'hui un projet d'expansion visant à accroître ses activités dans l'arrondissement de Brompton par l'ajout d'une machine à papier tissu LDC et de deux lignes de transformation qui seront construites et mises en service au cours des trois prochaines années. Le LDC, qui signifie crêpage à sec léger, est l'un des procédés de fabrication de papier tissu les plus courants dans le monde. À terme, la nouvelle machine LDC permettra d'augmenter la capacité de production annuelle de Produits Kruger d'au moins 30 000 tonnes métriques de produits de papier tissu pour les marchés canadien et américain.

La machine LDC sera érigée dans un nouveau bâtiment qui sera construit sur un site adjacent à la nouvelle usine TAD. La nouvelle usine LDC comprendra une ligne de transformation de papiers-mouchoirs, tandis qu'une ligne de transformation de papier hygiénique s'ajoutera aux installations de transformation déjà construites dans le cadre du projet TAD. Ces deux lignes de transformation supplémentaires seront mises en service progressivement en 2022 et 2023, tandis que la machine LDC devrait démarrer un an plus tard, en 2024.

Outre la création de 169 emplois, dont 141 chez Produits Kruger, le projet apportera des retombées considérables à la région en matière de dépenses directes estimées à 110 M$ et près de 410 000 heures-personnes pour les travaux de construction.

La capacité de production supplémentaire permettra à Produits Kruger d'élargir sa gamme de produits et d'accroître sa part de marché dans ses différentes catégories, notamment le papier hygiénique, les essuie-tout et les papiers-mouchoirs pour usages domestique et hors foyer. Ces produits sont offerts aux consommateurs sous leurs marques préférées telles que Cashmere®, SpongeTowels®, Scotties® et Purex® au Canada, et White Cloud® aux États-Unis.

Kruger Papiers de spécialité : Contributions financières de 146,1M$

Kruger Papiers de spécialité recevra une contribution financière de 88,1M$ de ses partenaires pour le maintien de ses actifs durant la crise liée à la pandémie. Une partie des fonds couvrira les frais d'exploitation pour le redémarrage de la centrale de cogénération de l'usine de Brompton, ainsi que le rappel de 27 employés, tandis que le reste servira à assurer la pérennité de l'usine Wayagamack à Trois-Rivières, au Québec, et le maintien des 267 emplois qui y sont rattachés.

En plus de cet apport en capital, Kruger Brompton S.E.C. (KBSEC) recevra des paiements annuels de 5,8 M$ pendant dix ans de la part de Produits Kruger S.E.C. (PKSEC) en contrepartie d'un accès à des infrastructures et services partagés, d'un transfert de terrains pour la réalisation de son projet d'expansion et la mise en place du financement du projet par KBSEC. Ces revenus additionnels versés à KBSEC serviront également à pérenniser le régime de retraite des employés.

Ces contributions financières totalisant 146,1 M$ donneront une meilleure marge de manœuvre à Kruger Papiers de spécialité pour envisager l'avenir de l'usine de Brompton, qui est partiellement fermée depuis avril 2020 en raison des conditions défavorables du marché exacerbées par la pandémie. L'option privilégiée est le redémarrage de l'atelier de pâte recyclée qui entraînerait le rappel de 28 employés. Parallèlement, l'usine Wayagamack poursuit sa transition vers des produits de spécialité tels que la base de laminage pour l'industrie de l'étiquetage, le papier à haut degré de blancheur et le papier couché une face utilisé pour les emballages et l'impression.

Démarrage de l'usine TAD : mission accomplie

Produits Kruger a également célébré la fin des travaux et le démarrage réussi de son usine de fabrication de Sherbrooke, un établissement à la fine pointe doté de la machine à séchage à air traversant (TAD) la plus grande et la plus avancée au Canada. L'usine de Sherbrooke comprend également trois lignes de transformation qui ont été mises en service avec succès.

« Je félicite toutes les personnes qui ont contribué à la construction de notre nouvelle usine de Sherbrooke », s'est réjoui Dino Bianco, chef de la direction de Produits Kruger. « Nous avons réalisé ce projet de grande envergure en respectant l'échéancier et le budget; il s'agit d'un exploit remarquable compte tenu des circonstances de la pandémie. Je suis très fier de faire partie de cette organisation et d'être entouré de personnes ingénieuses et dédiées qui ont à cœur l'innovation et l'excellence. Au nom de toute l'équipe de Produits Kruger, je tiens à accueillir chaleureusement et à féliciter les 180 nouveaux employés qui se sont joints à notre équipe. »

À terme, la machine TAD permettra d'augmenter la production annuelle de 70 000 tonnes métriques de papier hygiénique et d'essuie-tout pour les marchés canadien et américain.

Rappelons que le gouvernement du Québec, par l'entremise d'Investissement Québec, a également soutenu l'implantation de cette nouvelle usine de fabrication de papier tissu en octroyant un prêt de 105 M$ à Produits Kruger Sherbrooke inc. en 2018.

À propos de Kruger

Fondée en 1904, la société Kruger est un important producteur de produits de papier tissu; de cartonnage 100 % recyclé; d'emballages de carton ondulé; de papiers pour publications; de papiers de spécialité; d'énergie renouvelable; de biomatériaux cellulosiques; et de vins et spiritueux. Elle est également l'un des principaux recycleurs de papiers et cartons en Amérique du Nord. La société Kruger possède des établissements au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, à Terre-Neuve-et-Labrador, de même qu'aux États-Unis, dans les États du Tennessee, du Maine, de New York, de la Virginie, de la Caroline du Nord et du Rhode Island. (www.kruger.com).

