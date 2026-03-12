La société est un chef de file mondial des produits de soutien au sol essentiels à la sécurité

NEW YORK, 12 mars 2026 /CNW/ - KPS Capital Partners, LP (« KPS ») annonce aujourd'hui avoir signé, par l'entremise d'une filiale récemment créée, un accord définitif visant l'acquisition d'une participation majoritaire dans Jennmar et ses filiales (« Jennmar » ou la « société »). Les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées. La conclusion de la transaction est prévue au deuxième trimestre de 2026 et est assujettie aux conditions de clôture et aux approbations habituelles.

Créé en 1922, Jennmar est un chef de file mondial des produits et services essentiels à la sécurité dans les secteurs de l'exploitation minière, des infrastructures civiles, de l'énergie solaire et de la construction. Jennmar est un partenaire essentiel et de confiance pour ses clients partout dans le monde et leur permet d'exercer leurs activités de façon sécuritaire et efficace. L'entreprise a son siège social à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle compte environ 4 000 employés et exploite 59 usines de fabrication partout dans le monde.

Kyle Mumford, associé chez KPS, déclare : « Jennmar est un chef de file mondial dans le domaine des produits de soutènement. La société a fait ses preuves en matière de service à la clientèle et de qualité des produits. Nous nous réjouissons à l'idée de soutenir l'équipe de direction de Jennmar grâce aux décennies d'expérience mondiale en fabrication de KPS, ainsi qu'à notre soutien stratégique et à notre capital pour poursuivre la croissance considérable de Jennmar, tant sur le plan organique que via des acquisitions. Nous sommes également heureux que les propriétaires actuels, Tony Calandra et FalconPoint Partners, continuent d'être des actionnaires minoritaires significatifs, ce qui confirme notre vision commune de la croissance future et du potentiel de création de valeur de Jennmar ».

Tony Calandra, chef de la direction de Jennmar, déclare : « Je suis très fier des accomplissements de l'équipe de Jennmar. Chaque année, nous élargissons notre offre de produits, nous augmentons nos capacités de service et nous élargissons les marchés géographiques où nous pouvons pleinement soutenir nos clients, tout en continuant à offrir une qualité et une prestation de services de premier plan. Jennmar s'engage à poursuivre cette trajectoire et nous voyons en KPS le partenaire idéal pour soutenir et accélérer notre croissance. Jennmar bénéficiera pleinement de l'expertise manufacturière et des ressources en capital de KPS alors que nous continuons d'investir massivement dans l'innovation pour répondre aux besoins de nos clients et élargir nos marchés cibles ».

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton et Garrison LLP ont agi à titre de conseiller juridique et Jefferies a agi à titre de conseiller financier pour KPS et ses filiales. Lowenstein Sandler LLP a été conseiller juridique et Evercore et Rothschild & Co. a été conseiller financier pour Jennmar et FalconPoint.

À propos de Jennmar

Jennmar est un fournisseur mondial de premier plan de produits d'infrastructures et de services spécialisés dans les secteurs des infrastructures civiles, de l'énergie solaire, de l'exploitation minière et de la construction. Depuis plus de 100 ans, Jennmar se concentre sur la fabrication de produits et la fourniture de solutions qui contribuent à assurer la sécurité et la productivité des travailleurs. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.jennmar.com.

À propos de FalconPoint Partners

FalconPoint est une société de capital-investissement qui investit dans des entreprises de taille moyenne nord-américaines dans les secteurs des services aux entreprises et industriels. Le cabinet tire parti d'un réseau de relations et d'une approche axée sur les partenariats pour cerner et mettre en œuvre des occasions de croissance transformatrice au sein des entreprises qui fournissent des produits et services essentiels à la mission. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.falconpointpartners.com.

À propos de KPS Capital Partners, LP

KPS, par l'entremise de ses entités de gestion affiliées, est gestionnaire des fonds KPS Special Situations, une famille de fonds d'investissement dont les actifs sous gestion totalisaient environ 19,5 milliards de dollars (au 30 septembre 2025). Depuis plus de trois décennies, les partenaires de KPS travaillent exclusivement pour réaliser une importante appréciation du capital en effectuant des investissements de contrôle dans des entreprises manufacturières et industrielles dans un éventail diversifié d'industries, y compris les matériaux de base, les produits de consommation de marque, les produits de soins de santé et de luxe, les pièces automobiles, les biens d'équipement et la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de façon constructive avec des équipes de gestion talentueuses pour renforcer les entreprises et génère des rendements d'investissement en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité de ses sociétés de portefeuille, plutôt que de se fier principalement à l'effet de levier financier. Les sociétés du portefeuille des fonds KPS génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 21,2 milliards de dollars, exploitent 202 installations de fabrication dans 21 pays et comptent environ 55 000 employés, directement et par l'entremise de coentreprises dans le monde (au 30 septembre 2025). La stratégie de placement et les sociétés de portefeuille de KPS sont décrites en détail sur le site www.kpsfund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP

CONTACT : Demandes de renseignements commerciaux : KPS +1 (212) 338 5100; relations avec les médias : Russell Sherman, Prosek Partners, +1 646 818-9238 ou [email protected]