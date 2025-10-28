LA NOUVELLE ENTREPRISE SERA UN CHEF DE FILE MONDIAL DES CATALYSEURS ET ADDITIFS DE POINTE POUR LES INDUSTRIES DU RAFFINAGE ET DE LA PÉTROCHIMIE

NEW YORK, le 28 octobre 2025 /CNW/ - KPS Capital Partners, société en commandite (« KPS ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu auprès de la Albemarle Corporation (« Albermarle ») (NYSE : ALB), par l'entremise d'une nouvelle société affiliée, une entente d'achat d'actions et d'actifs visant l'acquisition d'une participation majoritaire dans les activités de solutions de catalyseurs de raffinage de la Ketjen Corporation (« Ketjen » ou la « Société »). KPS et Albemarle détiendront respectivement à la clôture, par l'entremise de sociétés affiliées, environ 51 % et 49 % de Ketjen. KPS détiendra également la majorité des sièges au conseil d'administration ainsi que le contrôle opérationnel de Ketjen. Albemarle conservera 100 % des activités de solutions de catalyseurs de raffinage (« SCR ») de la Ketjen Corporation. La conclusion de la transaction est prévue au premier trimestre de 2026, sous réserve des conditions et approbations de clôture habituelles.

Ketjen est un important fabricant mondial de solutions de catalyseurs avancées utilisées pour transformer, traiter et décontaminer le pétrole brut et les matières premières renouvelables en carburants et produits chimiques pour un large éventail d'applications, dont la pétrochimie, le transport, le bâtiment et l'agriculture. Les catalyseurs et additifs de la Société améliorent la rentabilité en rehaussant la fiabilité, la qualité et le rendement des carburants et des produits chimiques raffinés à partir de matières premières traditionnelles et renouvelables variées. Ketjen, dont le siège social est situé à Houston, au Texas, compte environ 840 employés et exploite deux installations de fabrication, deux coentreprises et deux centres de recherche et de technologie répartis entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie.

Raquel Vargas Palmer, associé directeur de KPS, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette participation majoritaire dans Ketjen, un important fournisseur mondial de catalyseurs et d'additifs essentiels aux producteurs pétrochimiques et de carburant. La fabrication d'un large éventail de produits, dont des carburants et des produits chimiques durables, dépend des solutions de la Société, qui assurent la sécurité, la qualité et le respect des normes d'émissions tout en rehaussant la production et en améliorant la rentabilité. Nous tablerons sur la vaste expertise manufacturière de KPS au niveau mondial pour créer une culture entrepreneuriale axée sur l'innovation et l'amélioration continue, tout en fournissant un soutien et des capitaux stratégiques pour accélérer la croissance de la Société. Ketjen demeure déterminée à soutenir ses clients dans l'industrie du raffinage et à offrir des solutions, un service et une qualité de pointe. Nous sommes impatients de nous associer aux employés talentueux de Ketjen, à l'équipe de la haute direction et à Albemarle pour stimuler la croissance et la rentabilité de l'entreprise. »

Michael Simmons, président de Ketjen, a déclaré quant à lui : « Ketjen est ravie de s'associer à KPS en entamant ce nouveau chapitre de son évolution comme entreprise indépendante. Grâce au parcours exceptionnel de KPS en matière d'investissement et de renforcement des entreprises de matériaux industriels et spécialisés, nous sommes convaincus qu'elle est le bon partenaire pour soutenir notre croissance à long terme. Son engagement envers l'excellence manufacturière, l'amélioration opérationnelle et l'innovation nous permettra de tirer parti de la solide position de Ketjen sur le marché et d'approfondir nos partenariats avec des clients du monde entier. »

De son côté, Kent Masters, président et chef de la direction d'Albemarle, a déclaré : « Nous avons été impressionnés par KPS et son expertise éprouvée dans la gestion de grandes entreprises manufacturières et industrielles mondiales. La participation continue d'Albemarle dans Ketjen souligne notre foi dans la croissance des bénéfices et le potentiel de création de valeur de la Société sous la direction de KPS; nous sommes impatients de nous associer à KPS pour stimuler la prochaine phase de croissance. »

Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP ont agi à titre de conseillers juridiques et Raymond James a agi à titre de conseiller financier principal auprès de KPS. Le financement par emprunt engagé pour soutenir la transaction a été fourni par Barclays, Jefferies, BNP Paribas et Santander.

À propos de Ketjen

Les solutions de catalyseur de raffinage de Ketjen offrent des solutions de catalyseur avancées aux principaux producteurs des industries pétrochimique et du raffinage. Qu'il s'agisse de craquage catalytique fluidisé, de solutions de carburants propres ou de traitement hydroélectrique, Ketjen propose des solutions sûres et fiables qui maximisent le rendement de la production et la valeur commerciale. Ketjen, dont le siège social est à Houston, au Texas, sert des clients dans 25 marchés à travers le monde. Pour en savoir plus, consulter le site www.ketjen.com.

À propos d'Albemarle

Albemarle Corporation (NYSE : ALB) est le chef de file mondial de la transformation de ressources essentielles en ingrédients essentiels pour la mobilité, l'énergie, la connectivité et la santé. Nous travaillons en maillage pour trouver de nouveaux moyens écoresponsables de déplacement, de propulsion, de connexion et de protection de la population. Un approvisionnement mondial fiable et de haute qualité en lithium et en brome nous permet d'offrir des solutions avancées à notre clientèle. Pour en savoir plus sur Albemarle et sa contribution à la résilience du monde, consulter les sites Albemarle.com, LinkedIn et X.

À propos de KPS Capital Partners

Par l'intermédiaire de ses entités de gestion affiliées, KPS gère le KPS Special Situations Funds, une famille de fonds de placement dont la valeur des actifs est d'environ 19,4 milliards de dollars (en date du 30 juin 2025). Depuis plus de trente ans, les partenaires de KPS travaillent exclusivement à réaliser une forte appréciation du capital en effectuant des placements de participation de contrôle dans des entreprises de fabrication et des sociétés industrielles au sein de différents secteurs, notamment ceux des matières premières, des produits de consommation de marque, des produits de soins de santé et de luxe, des pièces d'automobile, des biens d'équipement et de la fabrication générale. KPS crée de la valeur pour ses investisseurs en travaillant de manière constructive avec des équipes de gestion talentueuses en vue d'améliorer les entreprises, et génère des rendements sur les placements en améliorant structurellement la position stratégique, la compétitivité et la rentabilité des sociétés de son portefeuille plutôt qu'en comptant principalement sur l'effet de levier financier. Ensemble, les sociétés du portefeuille des fonds de KPS génèrent actuellement des revenus annuels globaux d'environ 21,6 milliards de dollars, exploitent 211 installations de fabrication dans 21 pays et comptent environ 55 000 employés, directement et indirectement par l'intermédiaire de coentreprises de par le monde (en date du 30 juin 2025). Vous trouverez la stratégie de placement de KPS et la liste de ses sociétés de portefeuille sur le site www.kpsfund.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg

SOURCE KPS Capital Partners, LP

PERSONNE-RESSOURCE : Demandes de renseignements d'ordre commercial : KPS - +1 212 338 5100; relation avec les médias : Russell Sherman, Prosek Partners, +1 646 818-9238 ou [email protected]